Moeder Bosz als enige niet blij met contractverlenging: 'Had niks verteld'

Alles is officieel. Peter Bosz zette dinsdag zijn handtekening onder een nieuw contract tot 2028. En daar is iedereen blij mee, alleen kreeg Bosz wel te maken met een boze moeder. "Ik had het haar nog niet verteld", zegt de trainer dinsdag op de persconferentie.

Veel tijd om zijn nieuwe contract te vieren heeft Bosz niet. Woensdag speelt PSV in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen sc Heerenveen. Maar heel blij is de trainer wel dat hij nu van die ene vraag af is: heb je nog nieuws over je contract? Maandenlang kreeg hij die vraag en dat hoeft nu niet meer, tot zijn eigen opluchting. "Ik zie de pers vier keer per week. Dus ik ben blij dat ik die vraag nu niet meer hoef te beantwoorden." Op de details van zijn nieuwe contract wil hij ook dinsdag niet ingaan: "Het gaat om mijn contract, als jullie daar iets over willen weten, hebben jullie daar geen recht op. Ik vind het überhaupt vervelend dat het daarover gaat."

Maar natuurlijk is hij hartstikke tevreden over de verlenging van zijn verblijf in Eindhoven: "Iedereen is blij: familie en mensen binnen de club." Alleen voor moeder Bosz kwam het nieuws uit de lucht vallen. "Zij was een beetje boos omdat ik het nog niet verteld had", zegt Bosz. "Er zijn wat mensen die het moeilijk vinden om hun mond te houden", voegt hij er met een glimlach aan toe.

"Ik vind verhalen over records vervelend en denigrerend richting tegenstanders."