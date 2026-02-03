Moeder Bosz als enige niet blij met contractverlenging: 'Had niks verteld'
Alles is officieel. Peter Bosz zette dinsdag zijn handtekening onder een nieuw contract tot 2028. En daar is iedereen blij mee, alleen kreeg Bosz wel te maken met een boze moeder. "Ik had het haar nog niet verteld", zegt de trainer dinsdag op de persconferentie.
Veel tijd om zijn nieuwe contract te vieren heeft Bosz niet. Woensdag speelt PSV in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen sc Heerenveen. Maar heel blij is de trainer wel dat hij nu van die ene vraag af is: heb je nog nieuws over je contract? Maandenlang kreeg hij die vraag en dat hoeft nu niet meer, tot zijn eigen opluchting. "Ik zie de pers vier keer per week. Dus ik ben blij dat ik die vraag nu niet meer hoef te beantwoorden."
Op de details van zijn nieuwe contract wil hij ook dinsdag niet ingaan: "Het gaat om mijn contract, als jullie daar iets over willen weten, hebben jullie daar geen recht op. Ik vind het überhaupt vervelend dat het daarover gaat."
Maar natuurlijk is hij hartstikke tevreden over de verlenging van zijn verblijf in Eindhoven: "Iedereen is blij: familie en mensen binnen de club." Alleen voor moeder Bosz kwam het nieuws uit de lucht vallen. "Zij was een beetje boos omdat ik het nog niet verteld had", zegt Bosz. "Er zijn wat mensen die het moeilijk vinden om hun mond te houden", voegt hij er met een glimlach aan toe.
"Ik vind verhalen over records vervelend en denigrerend richting tegenstanders."
In de competitie gaat PSV inmiddels met 17 punten voorsprong aan kop. De Eindhovenaren kunnen meerdere records breken, maar daar zijn ze volgens de trainer totaal niet mee bezig: "Wij kunnen alleen maar zo presteren als we de juiste focus op het juiste moment hebben. Ik vind verhalen over records vervelend en denigrerend richting tegenstanders."
De eerstvolgende tegenstander is dus sc Heerenveen. De Friezen komen woensdagavond op bezoek in het Philips Stadion. Bosz won de beker als coach nog nooit, maar ook daar is hij niet mee bezig. "Ik kijk daar niet naar. Ik wil gewoon het toernooi winnen. We moeten er vol voor gaan." Toch is de 62-jarige coach op zijn hoede: "Ik vind dat Heerenveen een hele frisse ploeg heeft, met veel vaardige spelers. Daarin lijken ze op ons."
Het is dinsdag de laatste dag dat de transfermarkt in Nederland geopend is. Vanuit PSV hoeven we volgens de trainer niet veel te verwachten: "Ik verwacht op tijd thuis te zijn voor het eten", zegt hij. Ricardo Pepi stond nog op de nominatie om te vertrekken, maar de Eindhovenaren veegden een megabod van Fulham van tafel. Daarna volgde een gesprek tussen de trainer en de geblesseerde aanvaller: "Hij staat er als een Amerikaan in. Hij accepteert het zoals het is en gaat zich nu richten op fit worden, goals maken en het WK."