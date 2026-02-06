Deze voetballegende staat op de lijst voor CDA Eindhoven

Het CDA Eindhoven deed geheimzinnig over de nummer vijftig op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het ging om ‘een zeer geliefde en legendarische Eindhovenaar’. Het blijkt om oud-voetballer en PSV-clubicoon Willy van de Kerkhof te gaan. Hij windt er echter geen doekjes om: hij doet het om een paar vrienden te helpen.

Willy (74) heeft in de politiek als 'rugnummer' nummer vijftig en dat vindt hij helemaal prima. “Ik ben ook de oudste”. De voetballegende kreeg de hoofdrol in een verkiezingsfilmpje. Zijn bijnaam uit het voetbal ‘de stofzuiger’ werd aangegrepen om hem de stad schoon te laten maken. “We hebben een filmpje opgenomen met – hoe kan het ook anders – een stofzuiger. En niet met zo'n kleine stofzuiger maar zo'n hele grote dus ja ik vond het wel heel geinig.” Het is de eerste keer dat Van de Kerkhof zich zo verbindt aan een partij. Hij geeft meteen een winstwaarschuwing. “Ik ben geen politicus.”

"Ik ga niet de politiek in want daar heb ik geen verstand van.”

Het komt allemaal door twee vrienden uit Eindhoven die hem hebben benaderd: dat zijn Stijn Steenbakkers en Remco van Dooren, allebei wethouder voor het CDA in Eindhoven.

“Ze vroegen of ik de nummer vijftig van het CDA wilde worden.” Willy zei ‘ja’ en had meteen een vraag. “Als ik nou eens meer stemmen krijg dan jullie, wat dan? Daar hebben we niet over nagedacht, zeiden ze.” Zien we hem dan echt in de raadszaal zitten als hij genoeg voorkeursstemmen haalt? Het antwoord is resoluut. “Dat is niet mijn taak. Ik ga niet de politiek in want daar heb ik geen verstand van.” Bekijk hier het filmpje met Willy in de hoofdrol:

Zijn deelname is dus bedoeld als stemmentrekker. “Ik ben goed bevriend met Stijn en Remco. Ik steun wel wat ze doen voor de stad Eindhoven. Met name Stijn is voor PSV heel belangrijk geweest. Ik wil zeker iets terugdoen." Hij doelt daarmee op de toekomstige uitbreiding van het Philips Stadion. “Dat is heel belangrijk. Hoe ze dat gaan doen, dat weet ik ook niet, maar daar heb je wel de gemeente voor nodig. Daar gaan ze de komende weken over praten met PSV.”

“Ik vind ook dat ik in Eindhoven thuishoor.”

Terug naar de stofzuiger. Waarom laat hij zich zo filmen terwijl hij bladeren opzuigt? “De stofzuiger staat voor een ‘schoon Eindhoven’. En een leefbaar Eindhoven. Met zeker over een jaar of tien een stadion met 50.000 mensen. Dat hoop ik nog mee te maken. Dat de mensen daar ook graag naartoe gaan en in Eindhoven willen wonen. Dat is mijn standpunt.” Van oorsprong komt Willy uit Helmond, maar daar zou hij zich niet aan een politieke partij willen verbinden. “Ik ben vanaf 1973 al in Eindhoven. Ik ben een paar jaar in Helmond gaan wonen, maar dat is het niet geworden omdat ik echt een Eindhovenaar ben. Ik vind ook dat ik in Eindhoven thuishoor.”

Willy van de Kerkhof is ook elke week te horen in onze PSV-podcast. Beluister hier alle afleveringen of kijk in je favoriete podcast-app: