32-jarige man ernstig gewond bij bedrijfsongeval in Galder

Een 32-jarige man uit Baarle-Nassau is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een bedrijfsongeval in Galder. De man moest worden gereanimeerd en is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant zou de man mogelijk bekneld hebben gezeten. Het ongeluk gebeurde bij een bedrijf aan de Sint Jacobsstraat dat is gespecialiseerd in tuin-, park- en bosbouwmachines

Meerdere hulpdiensten kwamen naar het bedrijf. De Arbeidsinspectie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeval, zo meldt de politie.