Albert Heijn roept 'verkeerd gevulde' plantaardige yoghurt terug

Albert Heijn roept AH Terra Plantaardig alternatief voor Griekse Stijl terug, omdat de inhoud amandelen kan bevatten. Klanten kunnen de plantaardige sojayoghurt terugbrengen en het aankoopbedrag terugkrijgen.

Een woordvoerder van Albert Heijn legt uit dat verpakkingen van de yoghurt, AH Terra Plantaardig alternatief voor Griekse Stijl, 'verkeerd zijn gevuld' met een plantaardig alternatief voor kwark, dat in tegenstelling tot de yoghurt wel amandelen bevat.

Het gaat om verpakkingen van een kilo met de houdbaarheidsdatum van 21 februari 2026. Het product is zowel in Nederland als België in de schappen beland, meldt de woordvoerder.

Mogelijk gevaarlijk voor mensen met amandelallergie

De amandelen staan niet vermeld op de ingrediëntenlijst op de verpakking van de yoghurt en kunnen gevaarlijk zijn voor mensen met een amandelallergie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert mensen met zo'n allergie het product niet te eten.