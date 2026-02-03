NAC huurt Franse aanvaller Salama als opvolger Van Hooijdonk

NAC Breda huurt Amine Salama (25) tot het eind van het seizoen van de Franse eerstedivisionist Stade Reims. De Franse aanvaller is de opvolger van Sydney van Hooijdonk, die deze winter naar het Portugese CF Estrela da Amadora vertrok. Het contract van Salama bij Reims loopt nog tot medio 2027.

"Amine is een multifunctionele aanvaller, die eigenlijk op alle posities in de voorhoede uit de voeten kan", zegt technisch directeur van NAC Peter Maas in een persbericht. "We volgen hem al langere tijd en zijn blij dat we hem nu aan de selectie kunnen toevoegen."