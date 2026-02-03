Navigatie overslaan

NAC huurt Franse aanvaller Salama als opvolger Van Hooijdonk

Vandaag om 17:14
Amine Salama (foto: NAC).
Amine Salama (foto: NAC).

NAC Breda huurt Amine Salama (25) tot het eind van het seizoen van de Franse eerstedivisionist Stade Reims. De Franse aanvaller is de opvolger van Sydney van Hooijdonk, die deze winter naar het Portugese CF Estrela da Amadora vertrok. Het contract van Salama bij Reims loopt nog tot medio 2027.

Profielfoto van Bert van Doorn
Geschreven door
Bert van Doorn

"Amine is een multifunctionele aanvaller, die eigenlijk op alle posities in de voorhoede uit de voeten kan", zegt technisch directeur van NAC Peter Maas in een persbericht. "We volgen hem al langere tijd en zijn blij dat we hem nu aan de selectie kunnen toevoegen."

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.