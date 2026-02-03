Boete voor scheepswerf en datalek bij verzorgingshuis: dit gebeurde vandaag

Van een datalek bij verzorgingshuis De Wever in Tilburg tot een scheepswerf in Waspik die een boete geëist kreeg voor een ongeluk waar een Roemeense arbeidsmigrant om het leven kwam. Er gebeurde deze dinsdag van alles in onze provincie. Dit zijn de vier verhalen die je gelezen moet hebben.

Peter Gillis heeft grote plannen voor negen vakantieresorts in Kroatië, maar lokale ondernemers en bestuurders weten van niets. Een hoteleigenaresse in Fuine zag haar hotel op een plattegrond staan van een gepland resort, maar is niet van plan te verkopen. De burgemeester van Otoac, waar Gillis een park wil bouwen, zegt dat er nog geen concreet plan ligt. Hier lees je het hele verhaal.

Een datalek bij verzorgingshuis De Wever in Tilburg heeft geleid tot het uitlekken van persoonlijke gegevens van ongeveer 200 bewoners. Het lek ontstond bij een externe organisatie voor mondzorg. De getroffen bewoners zijn persoonlijk geïnformeerd en er zijn maatregelen genomen. Lees hier het volledige artikel.

Een Roemeense arbeidsmigrant John viel drie jaar geleden tijdens zijn werk van een schip in Waspik en werd dagen later dood gevonden. Justitie eist nu een boete van 75.000 euro tegen de scheepswerf vanwege ontbrekende veiligheidsmaatregelen. Check het hier.

