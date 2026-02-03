Máxima luistert naar jongeren met mentale problemen in Tilburg

Koningin Máxima heeft dinsdag meegedaan aan een workshop waarin jongeren hun ervaringen deelden over mentale gezondheid. Dat deed de vorstin tijdens een werkbezoek in de Hall of Fame in Tilburg in het kader van het Leading Locals Network van stichting MIND Us.

De workshop werd gegeven door jongerennetwerk VITI, een initiatief dat is opgezet om jongeren te ondersteunen. De koningin hoorde onder meer hoe VITI jongeren heeft geholpen beter om te gaan met sociale angst en onzekerheid. Ook beantwoordde Máxima in kleine groepjes met jongeren vragen over mentale gezondheid. De koningin liet voornamelijk de jongeren aan het woord en bood een luisterend oor.

Tijdens het bezoek werd ook aandacht besteed aan hoe de gemeente Tilburg jongeren betrekt bij beleid om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren en beter bespreekbaar te maken. Zo sprak Máxima met wethouders, beleidsmakers en initiatiefnemers over wat al goed gaat en wat beter kan. Als erevoorzitter van stichting MIND Us wilde de koningin vooral weten wat de aanwezigen van haar en de stichting nodig hebben. "We zijn enorm bezig met wat werkt en wat niet werkt. Door met elkaar te delen leren we van elkaar", aldus de koningin.

Jongeren betrekken

Ook de jongeren zelf kwamen aan het woord. Zij vonden het vooral belangrijk dat beleidsmakers oprecht beleid maken, niet omdat ze een vinkje moeten zetten, maar omdat ze jongeren echt willen helpen. Ook noemden ze dat het belangrijk is om jongeren actief te betrekken en in hen te geloven.

Máxima brengt vaker bezoeken in het kader van het Leading Locals Network, een leernetwerk van MIND Us. Daarin delen gemeenten ervaringen over de aanpak van mentale gezondheidsproblemen onder jongeren. Het netwerk werd in november 2023 gelanceerd tijdens een bijeenkomst op Paleis Noordeinde.