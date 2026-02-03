Stewart twijfelde niet om Pepi te verkopen: 'Konden geen vervanger halen'

Waar veel clubs op de laatste dag van de transferwindow nog druk zijn met spelers kopen en verkopen is het bij PSV heel rustig. Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart laat ook weten dinsdagavond geen transfers meer te verwachten. PSV behoudt daarmee bijna de volledige selectie. Naast een aantal jeugdspelers kon Ricardo Pepi nog naar Engeland te vertrekken, maar Stewart liet hem niet gaan en legt uit waarom.

Wel werd er getrokken aan Joey Veerman en Ricardo Pepi. Laatstgenoemde kon deze week nog de overstap maken naar Fulham, aangezien de Engelse club met een verbeterd bod van naar verluid 37 miljoen euro terug was gekomen bij PSV.

Om 23.59 uur moeten alle transfers afgerond zijn. De transfermarkt is dan vanaf woensdag tot 16 juni gesloten. PSV verhuurde vanuit het eerste elftal Adamo Nagalo aan Konyaspor, maar verder blijft de gehele selectie intact. "Als je voor een beetje rust wil komen op de Herdgang is het prima. Maar ik zie hier geen dingen gebeuren", lacht Stewart.

"Ik heb er niet over getwijfeld om hem te verkopen", laat Stewart weten. Hij verklaart waarom het uiteindelijk niet tot een overstap kwam: "Wij waren niet in staat om op tijd een vervanger voor Pepi te halen. Ik heb dat met hem en zijn zaakwaarnemer gesproken en daar reageerde hij fantastisch op."

Nou zullen er mensen denken: zonder Pepi wordt PSV toch ook wel kampioen? Maar daar wil mede-Amerikaan Stewart niks van weten: "Ik vind het geen topsportmentaliteit als we hem verkopen omdat we al zo ver voor staan in de competitie. Als je niet kan waarborgen dat de nabije toekomst goed ingevuld kan worden en je nog steeds alle doelen kan najagen, dan moet je daar niet over twijfelen. Wij willen kampioen worden en de beker winnen."

Vanuit Jong PSV vertrokken er wel een aantal spelers. Tay Abed werd verkocht aan Levante, Dele Thomas vertrok naar RB Leipzig en topscorer Robin van Duiven wordt voor een half jaar verhuurd aan SK Lommel, waarna hij transfervrij vertrekt bij PSV. "Het niveau van het eerste is nu behoorlijk hoog en dus is het moeilijker om aan te sluiten. Iedere jeugdspeler heeft een droom om profvoetballer te worden en soms is dat niet bij PSV 1. Je moet ook doorselecteren, dat is helaas ook onderdeel van het vak", zegt Stewart.

De 56-jarige baalt wel van het mislopen van de 19-jarige Alseny Cissé. Het talent zou vanuit Italië naar PSV komen, maar vertrok last-minute naar AC Milan. "Het is jammer dat namen soms op straat komen te liggen. Daar stoor ik me het meest aan. Hoe stiller het blijft, hoe beter."