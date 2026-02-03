Willem II haalt speler die dit seizoen nog in de Europa League speelde

Willem II heeft zich versterkt met de 23-jarige Calvin Twigt. De middenvelder wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Go Ahead Eagles, waarvoor hij dit seizoen nog minuten maakte in zeven Europese wedstrijden.

In Deventer moest Twigt het vaak doen met een plekje op de bank. Toch kwam hij dit seizoen tot 22 officiële wedstrijden voor Go Ahead Eagles. Bij Willem II hoopt de middenvelder op een basisplaats. "In Tilburg wil ik vooral belangrijk zijn binnen de lijnen. Ik voel me fit en kan er direct staan. Ik kijk ernaar uit om het team te helpen", zegt hij.

Twigt bij Go Ahead Eagles

Twigt beleefde met Go Ahead Eagles een van de grootste successen in de clubgeschiedenis. Afgelopen seizoen won Kowet de KNVB Beker, waardoor het dit seizoen geplaatst was voor de Europa League. De aanwinst van Willem II kwam in Europa tot zeven wedstrijden, waarvan hij er drie in de basis startte. Go Ahead Eagles kwam uiteindelijk niet door de groepsfase.

Willem II is blij

Technisch directeur Freek Heerkens is blij met de tijdelijke komst van de middenvelder. "Calvin kan met zijn kwaliteiten en ervaring direct van waarde zijn voor de ploeg. Hij is een veelzijdige middenvelder, met kwaliteiten met én zonder bal. We zijn hartstikke blij dat we hem in Tilburg kunnen verwelkomen."