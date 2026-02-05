Restauratie Grote Kerk Breda eerder klaar dan gepland: kraan dit jaar weg

Na jaren van steigers, bouwschuttingen en een gigantische hijskraan is er eindelijk goed nieuws voor Breda. De restauratie van de Grote Kerk Breda is eerder klaar dan gepland. Het project zou tien jaar duren, maar loopt nu maanden voor op schema. En daar zijn ze maar wat blij mee: "De parel van Breda komt dit jaar weer helemaal tevoorschijn."

Dat de restauratie sneller gaat dan verwacht, komt doordat er slimmer is gewerkt. Tijdens de coronaperiode en na de Brexit werd samen met de aannemer en restauratiearchitect gekeken hoe werkzaamheden konden worden gecombineerd. "We hebben fases samengevoegd en efficiënter gepland", vertelt Marieke Wiegel, directeur van de Grote ofwel Onze- Lieve-Vrouwekerk. "Daardoor hebben we tijd ingelopen. Normaal hoor je alleen maar dat projecten uitlopen, dus dit is een mooie meevaller. Daarnaast zijn we ook nog eens binnen het budget gebleven."

Bij de restauratie is alles tot in detail aangepakt (foto: Grote Kerk).

Sinds de start in 2018 is vooral gewerkt aan de kooromgang van de kerk, het deel dat langs de Grote Markt loopt. Hoge bouwschuttingen, steigers en een enorme hijskraan belemmerden het zicht op de kerk. "Die kraan was nodig om zware natuurstenen blokken over het dak van het hoogkoor te tillen", legt Wiegel uit. "Ik snap heel goed dat mensen blij zijn als hij weg is." En dat gebeurt eerder dan verwacht: de hijskraan verdwijnt dit jaar nog en dat geldt ook voor de niet altijd even fraaie bouwschutting. De 97 meter hoge Grote Kerk zal dan weer helemaal, in volle glorie, zichtbaar zijn.

"We moesten ingrijpen anders raak je onherstelbaar erfgoed kwijt."

De Onze-Lieve-Vrouwekerk is meer dan zeshonderd jaar oud en behoort tot de oudste gebouwen van de stad. In de vijftiende eeuw werd zij gebouwd in Brabantse gotische stijl en de kerk groeide uit tot het historische hart van Breda en de grote trots van de inwoners. Door eeuwen van weer, wind en vervuiling raakte het natuursteen steeds verder aangetast. "Op sommige plekken was het echt op", zegt directeur Wiegel. "Dan moet je ingrijpen, anders raak je onherstelbaar erfgoed kwijt."

De Grote Kerk staat al jaren in de steigers.

De verbouwing zou tien jaar duren, maar loopt maanden voor op schema (foto: Grote Kerk).

Bij de restauratie is alles tot in detail aangepakt. Oude ornamenten (versieringen) uit de vijftiende en zestiende eeuw zijn waar mogelijk behouden en verstevigd. Onderdelen die niet meer te redden waren, zijn vervangen door nieuwe stenen, exact nagemaakt met behulp van 3D-scans en moderne machines. Het laatste werk bleef handwerk door steenhouwers. Dit jaar worden ook originele vroeg-16e-eeuwse stenen teruggeplaatst, samen met een moderne toevoeging van kunstenaar Guido Geelen.

"Deze kerk is de parel van Breda en maakt iedereen hier ontzettend trots."