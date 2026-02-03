Navigatie overslaan

Grote ravage bij botsing in Breda, auto's zwaar beschadigd

Vandaag om 21:28

Twee auto's zijn dinsdagavond hard op elkaar gebotst op de kruising van de Mastboststraat met de Graaf Engelbertstraat in Breda. Beide bestuurders kwamen er met de schrik vanaf. De weg was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. 

Redactie

Er raakte dus niemand gewond, hoewel er één iemand voor de zekerheid in de ambulance werd nagekeken. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. 

De weg lag bezaaid met brokstukken en auto-onderdelen. Allebei de auto's waren zwaar beschadigd en moesten door een berger worden weggebracht. De politie heeft onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd. Maar wat de toedracht is, is nog niet bekend.

