Kamer wijst Jetten aan als formateur, stap richting premierschap

Vandaag om 05:38 • Aangepast vandaag om 09:16
Rob Jetten lijkt nieuwe premier van Nederland te gaan worden (Foto: ANP)
De Tweede Kamer heeft D66-leider Rob Jetten uit Uden aangewezen als formateur van het aankomende kabinet. Een motie kreeg dinsdagavond steun van een ruime meerderheid. Doorgaans wordt de formateur ook premier, al was dat bij het kabinet-Schoof niet het geval.

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Met de motie geeft de Kamer impliciet ook groen licht aan de minderheidscoalitie. Onder meer Partij voor de Dieren en DENK steunden het voorstel niet.

Udenaar Jetten kan de eerste Brabantse premier van Nederland worden, sinds  Dries van Agt. Die leidde tussen 1977 en 1982 drie kabinetten.

Copyright © 2026 Omroep Brabant
