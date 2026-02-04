Advertentie
Kamer wijst Jetten aan als formateur, stap richting premierschap
Vandaag om 05:38 • Aangepast vandaag om 09:16
De Tweede Kamer heeft D66-leider Rob Jetten uit Uden aangewezen als formateur van het aankomende kabinet. Een motie kreeg dinsdagavond steun van een ruime meerderheid. Doorgaans wordt de formateur ook premier, al was dat bij het kabinet-Schoof niet het geval.
Met de motie geeft de Kamer impliciet ook groen licht aan de minderheidscoalitie. Onder meer Partij voor de Dieren en DENK steunden het voorstel niet.
Udenaar Jetten kan de eerste Brabantse premier van Nederland worden, sinds Dries van Agt. Die leidde tussen 1977 en 1982 drie kabinetten.
