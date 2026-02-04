Tiësto klaagt Amerikaans advocatenkantoor aan voor 17 miljoen dollar

Dj Tiësto en het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig gaan de komende twee weken overleggen over een schikking. De Bredase dj (Tijs Verwest) eist miljoenen van het kantoor vanwege een onjuist fiscaal advies waardoor hij in 2020 de Amerikaanse belastingdienst 17 miljoen dollar moest betalen.

Tot het overleg over een schikking is dinsdag in een zitting bij het gerechtshof Amsterdam besloten. "We gaan ons best doen om er uit te komen", zei Tiësto’s advocaat Arnold Croiset van Uchelen na afloop tegen het Financieel Dagblad .

In 2024 lukte het Tiësto niet om het advocatenkantoor aansprakelijk te houden voor de 17 miljoen dollar die hij aan de Amerikaanse belastingdienst moest afdragen. De rechtbank erkende toen wel dat het advies niet deugde, maar vond dat Tiësto daarvan geen schade had ondervonden. Ook zonder het gewraakte advies had hij belasting moeten betalen in de VS, stelde de rechtbank, en die was mogelijk hoger uitgevallen dan wat hij in 2020 moest afrekenen.

Volgens Tiësto klopt dat niet. Had hij geweten van het onjuiste advies, dan had hij vrij eenvoudig maatregelen kunnen nemen om zijn aanwezigheid in de VS te minimaliseren, waardoor hem Amerikaanse heffingen bespaard waren gebleven, zei hij volgens het Financieel Dagblad in de rechtbank.