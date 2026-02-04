Valentijnsdag valt met carnaval, maar deze restaurants bieden een oplossing

Slecht nieuws voor de romantici onder ons. Valentijnsdag valt dit jaar op carnavalszaterdag. Dat betekent dat veel restaurants in Brabant de deuren gesloten houden of de romantische tafels met kaarsjes aan de kant schuiven om plaats te maken voor hossende menigtes. Maar er is hoop, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant langs enkele gemeenten.

In de restaurants in de bruisende Korte Putstraat in Den Bosch kun je met Valentijnsdag geen romantisch diner boeken. Het zal er afgeladen vol staan met carnavalsvierders. In de ochtend kun je er nog wel een katerontbijtje scoren, maar bij kaarslicht dineren zit er zaterdagavond niet in.

Andere dag

Suzanne Hoevenaars van Bar Bistro Côte in de Korte Putstraat ziet het niet als een probleem dat Valentijnsdag dit jaar met carnaval valt. "Wij vieren Valentijnsdag gewoon op 20 februari", zegt ze. Ook eetcafé Roels en restaurant Zoetelief kozen voor de vrijdag na carnaval. Fijn voor prille stelletjes die elkaar tijdens carnaval leerden kennen. Aan de overkant van de straat kiest Allerlei & Visserij voor 25 februari.

Gesloten

Uit een rondgang van Omroep Brabant blijkt dat meer dan de helft van de restaurants op plekken waar intensief carnaval gevierd wordt, gesloten is op Valentijnsdag. Of ze zijn tijdelijk omgebouwd tot café. "Restaurants hebben dubbel pech", zegt Johan de Vos, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Breda. "Valentijnsdag valt nu én met carnaval én in het weekend. Dat zijn normaal al drukke dagen. Valentijnsdag kan het beste op een woensdag vallen." Het scheelt restaurants volgens De Vos nu behoorlijk wat omzet.

Strakke planning

Voor de restaurants die wèl open zijn, betekent het strak plannen. Ruud Bakker, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Eindhoven ziet dat veel restaurants werken met tijdschema's voor de gasten: "Uit ervaring weten we dat een diner voor twee sneller klaar is dan een tafel voor vier." Hij heeft ook geleerd dat carnavalsvierders meestal pas later gaan eten en koppels wel vaak al om zes uur op de stoep staan. "Dat is niet vervelend, het geeft juist een uitdaging."

In Eindhoven krijgen dames op Valentijnsdag altijd een roos als ze komen eten in de zaak van Ruud Bakker, maar of hij die traditie dit jaar ook voortzet weet hij nog niet. ,,Grote kans dat die roos met carnaval bij de verkeerde dame terecht komt en dat willen we natuurlijk niet."