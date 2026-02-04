Dit is 'Fien' de nieuwste medewerker van Brabant Water

Brabant Water heeft er een opvallende nieuwe collega bij: een robothond. Het drinkwaterbedrijf zet de autonome robot 'Fien' in om installaties te controleren. Met succes, want de robothond heeft al meerdere problemen opgespoord, zo laat het drinkwaterbedrijf weten.

Fien loopt zelfstandig rond op locaties van Brabant Water en checkt daar van alles, zonder dat er steeds een medewerker mee hoeft. Volgens het drinkwaterbedrijf zorgt dat voor slimmer inspecteren én meer veiligheid.

Fien staat voor Flexibele Inspectie-Eenheid Nutsvoorziening en is een zogenoemde SPOT-robot van het Amerikaanse bedrijf Boston Dynamics. SPOT is een soort robothond die zelfstandig kan lopen, obstakels ontwijkt en ingezet wordt voor inspecties en metingen op plekken die lastig of onveilig zijn voor mensen.

Luchtlekkages en kapotte meters gevonden

Tijdens haar rondes speurt Fien onder meer naar luchtlekkages, maakt ze warmtebeelden van motoren en elektriciteitskasten en meet ze trillingen. Ook leest ze analoge meters uit, zoals drukmeters, en kijkt ze of veiligheidsvoorzieningen, denk aan brandblussers en verlichting, nog in orde zijn.

In de praktijk blijkt Fien meteen al van waarde te zijn. Zo heeft de robothond al meerdere luchtlekkages en kapotte meters gevonden. Problemen die anders mogelijk pas later ontdekt zouden zijn.

Extra ogen en oren, geen vervanger

De robothond werkt volledig zelfstandig, maar wordt wel geprogrammeerd door medewerkers van Brabant Water. Zij bepalen waar Fien loopt en wat ze meet. De robot is dan ook bedoeld als aanvulling op het werk van mensen, niet als vervanging.

Door vaker en slimmer te inspecteren met hulp van nieuwe technologie wil Brabant Water de drinkwatervoorziening zo betrouwbaar mogelijk houden.

Meer slimme techniek op komst

De robothond past volgens het bedrijf in een bredere vernieuwing bij Brabant Water. Zo experimenteert het bedrijf ook met drones en toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Daarmee hoopt Brabant Water processen slimmer te maken én het werk voor medewerkers makkelijker en interessanter.