Penthouse in voormalig klooster in Oosterhout te koop: ‘Voelde meteen goed’

In het voormalige kapucijnenklooster in Oosterhout staat een bijzonder penthouse te koop voor 1,1 miljoen euro. Verkoper Paul de Jong ging er uit nieuwsgierigheid kijken, maar was al snel overtuigd. “Soms kom je ergens en denk je meteen: dit voelt goed.”

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Paul woonde eerder in een royaal woonhuis, maar was toe aan iets anders. “Ik wilde makkelijker op vakantie kunnen gaan, de deur achter me dichttrekken, maar niet in een klein appartement belanden”, vertelt hij. Verliefd op gevoel

Via een makelaar ging hij het penthouse bekijken, al was hij vooraf allesbehalve enthousiast vanwege de lay-out. Dat idee verdween snel toen hij eenmaal binnen was. “De ruimte, de hoge plafonds, de balken, het licht. En vooral de rust”, zegt Paul. “Je hebt hier geen inkijk en alles ligt op het zuiden. Je zet de deuren open en voelt gewoon de ruimte om je heen. Daar word je verliefd op."

Foto: Van de Water Makelaars Oosterhout.

Wat hem ook aansprak was de mogelijkheid om de ruimtes aan te passen. "Maar naast praktische zaken liet hij zich vooral leiden door het gevoel", legt hij uit. Rijk verleden

Dat gevoel wordt volgens hem versterkt door het kloosterverleden van het gebouw. Je betreedt het gebouw nog altijd via de oude hoofdtoegang, die de oorspronkelijke kloostersfeer bewaart. “Je komt niet binnen in een koud, smal trappenhuis, maar in een hoge, ruime hal. Het voelt bijna plechtig, maar ook warm. Dit is geen standaard appartementencomplex. Je merkt meteen: dit is een bijzondere plek.”

Foto: Van de Water Makelaars Oosterhout.

Rondom het gebouw ligt een grote, onder architectuur aangelegde tuin met oude bomen en wandelpaden, die gezamenlijk eigendom is van de bewoners. “Ook als je komt aanrijden, merk je die rust meteen. Je komt echt ergens aan.”

Foto: Van de Water Makelaars Oosterhout.

Van vergeeld naar licht

Aan het appartement zelf veranderde Paul veel. “Alles was vergeeld door het roken van de vorige eigenaar. Alles wat ik kon verven, heb ik geverfd. Dat was een enorme klus.” Het penthouse heeft een woonoppervlakte van 272 vierkante meter. Ook de indeling ging op de schop. “Er waren twee slaapkamers, waarvan er één gigantisch was. Die heb ik opgesplitst. Nu zijn er drie grote slaapkamers. De keuken zat bovendien helemaal weggestopt. Ik heb meters aan muur verwijderd om er een open keuken van te maken. Daardoor loopt het licht nu van noord naar zuid door de hele woning.”

Foto: Van de Water Makelaars Oosterhout.

Het penthouse beschikt ook over twee dakterrassen van samen bijna 50 vierkante meter, twee badkamers, een ruime berging en twee garageboxen. Waarom toch verkopen?

Waarom hij dit bijzondere appartement toch verkoopt? “Ik woon inmiddels in Portugal en blijf daar ook. Het licht en de zon zal ik het meest missen: ontbijten en avondeten op het terras, altijd in de zon. Dat was hier echt fantastisch.”

Foto: Van de Water Makelaars Oosterhout.