Lenny Kuhr kondigt met pijn in haar hart afscheid als artiest aan

De Eindhovense zangeres Lenny Kuhr heeft woensdagmiddag haar afscheid aangekondigd. Ze stopt dit jaar met optreden. “Vervuld van dankbaarheid om zo’n lang leven, verliefd op de muze die mij altijd voorging, zeg ik dit met pijn in mijn hart”, zegt de zangeres in een verklaring. Lenny Kuhr won in 1969 het Eurovisie Songfestival met 'De Troubadour'.

Kuhr zegt op haar Instagram-pagina ‘dankbaar' te zijn 'om al het moois dat ze hier in dit land met jullie kon delen'. Ze geeft ook aan dat naast de gezondheid van haar man Rob, de huidige verdeeldheid in Nederland een rol speelt om juist nu, 'wat eerder dan gedacht', het einde van haar carrière aan te kondigen. Rob is sinds 2003 de man van Kuhr.

Kuhr blijft tot en met mei 2026 optreden met haar tour. “Op deze manier wil ik jullie en ons, mijn man Rob die zoveel jaar mijn boekingen deed, voor ons kookte op alle speelplekken, achter de cd tafel stond, mijn muzikanten Freek en Frans en mijzelf de gelegenheid geven waardig afscheid te nemen van elkaar en van de muziek die wij samen maken en maakten.”

Nog wel rol bij politieke partij

Kuhr staat wel nog op de lijst van de lokale politieke partij Eindhoven Voor Elkaar (EVE). EVE presenteerde in januari de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Kuhr staat als lijstduwer op de kieslijst.