Automobilist botst tegen meerdere bomen in Rucphen en raakt gewond

Een automobilist is woensdagmiddag gewond geraakt bij een botsing op de Zwaantjesdreef in Rucphen. De bestuurder raakte meerdere bomen en kwam na de reeks botsingen met zijn auto aan de andere kant van de weg tot stilstand in een weiland.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en een ambulance, werden gealarmeerd. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder al uit het voertuig geklommen.

Het slachtoffer is in een ambulance behandeld en daarna ter controle naar een ziekenhuis gebracht. De brokstukken van de auto lagen verspreid over de weg en in het weiland. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt het ongeval.