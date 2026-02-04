Chinook maakt voorzorgslanding op Oirschotse Heide

Een Chinook-transporthelikopter van Defensie heeft woensdag een voorzorgslanding gemaakt op de Oirschotse Heide. Een woordvoerder van Defensie zegt dat er een melding van een technisch mankement was, waarna het toestel direct aan de grond is gezet.

De helikopter was bezig met een trainingsvlucht toen er een foutmelding in het toestel kwam. Vijf brandweerwagens, de Koninklijke Marechaussee en de brandweer van vliegbasis Eindhoven werden opgeroepen. Er vertrok zelfs een traumahelikopter vanuit Volkel.

Er werd rekening gehouden met het scenario van een crash, maar uiteindelijk bleek het om een gecontroleerde noodlanding te gaan. Op dat moment zaten er vijf bemanningsleden aan boord.