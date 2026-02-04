Droogte slaat toe in Brabant: waterschappen voorzien problemen

Het is gortdroog in Brabant. In West-Brabant roept waterschap Brabantse Delta inwoners, boeren en bedrijven op zuinig te zijn met het gebruik van water. Waterschap De Dommel meldt dat de situatie in Oost-Brabant niet veel beter is: "De sneeuw heeft niet genoeg geholpen."

"We maken mensen liever niet bang, maar wel bewust van de situatie. We zitten nog steeds in een historisch droge periode", zegt bestuurder Rian Govers-Gabriëls van Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap waarschuwt dat bij weinig neerslag de komende weken een zeer droog voorjaar dreigt. "Door nu bewust met water om te gaan, voorkomen we grotere problemen later in het jaar."

Sneeuw hielp nauwelijks

Jeannette van Boerdonk, adviseur bij Waterschap De Dommel, ondersteunt de boodschap van Brabantse Delta. "Je weet nooit wat er nog valt aan regen, maar bij uitblijven daarvan wordt het alleen maar droger. Dit vormt langzaam een probleem."



Ze legt uit waarom de sneeuw niet heeft geholpen: "Het heeft veel gesneeuwd, wat fijn was, maar 10 centimeter sneeuw levert slechts ongeveer 10 millimeter water op. Dat is onvoldoende om tekorten aan te vullen, ook op plekken waar meer sneeuw viel." Ook na de sneeuwval viel er nauwelijks regen. "Dit is uitzonderlijk, want juist in dit seizoen valt veel regen." De herfst- en zomerperiode waren ook erg droog. Daar startte het probleem, volgens Van Boerdonk.

Wat kan je zelf doen?

Door nu bewust met water om te gaan, voorkomen we grotere problemen, zegt Waterschap Brabantse Delta. Het bedoelt hiermee dat je zuinig moet zijn op je water, zodat het watertekort niet groter wordt in de zomer.

Wil je dat je tuin niet uitdroogt? Haal dan bijvoorbeeld tegels weg of sluit een regenton aan, zodat regenwater de kans krijgt in de bodem te zakken. Dat tipt Waterschap De Dommel.