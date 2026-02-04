Navigatie overslaan

Van de Wouw start niet in finale bij EK baan

Vandaag om 17:43
Hetty van de Wouw is een favoriete voor goud op het EK (foto: Andre Weening/Orange Pictures).
Hetty van de Wouw is zonder te rijden haar Europese titel op de tijdrit kwijtgeraakt. De 27-jarige Nederlandse meldde zich op de EK baanwielrennen in het Turkse Konya vlak voor de start van de tijdrit af. Het is onduidelijk wat de reden daarvoor is.

Van de Wouw, die ook de regerend wereldkampioen op het onderdeel tijdrit is, had zich eerder op woensdag als tweede geplaatst voor de finale. De wielrenster uit Kaatsheuvel  legde in de kwalificaties een kilometer af in een tijd van 1.03,340.

