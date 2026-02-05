Vijfjarige zou seksueel zijn misbruikt door sportcoach, verdachte ontkent

Als sportcoach werkte de 24-jarige Jimmy D. uit Roosendaal met jonge kinderen. Volgens justitie maakte hij daar misbruik van door op basisschool De Eerste Rith in Breda een jongetje van vijf jaar seksueel te misbruiken, onder meer in een invalidetoilet en de gymzaal. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag in de rechtbank in Breda achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, en een beroepsverbod van vijf jaar.

Bij binnenkomst zit Jimmy D. donderdag al samen met de rechters en de officier van justitie klaar in de zaal. Hij kijkt niet om naar de aanwezigen en focust zich op de rechters voor hem. Het slachtoffer legde in een speciale verhoorstudio voor kinderen een gedetailleerde verklaring af over wat er tijdens de lessen met D. zou zijn gebeurd.

Misbruikt op invalidetoilet

Het misbruik zou in 2024 zijn gebeurd. Tijdens een van de lessen wilde het kind niet uit een boom komen. D. zou hebben gezegd dat er giftige beestjes in de boom zaten, zodat het jongetje mee naar binnen ging.

Eenmaal binnen moest het kind plassen en gingen ze samen naar het dichtstbijzijnde toilet, een invalidetoilet. Daar zou het slachtoffer zich hebben moeten uitkleden. Volgens justitie zou D. de ‘giftige beestjes’ wel weghalen door in het aanwezigheid van het kind te masturberen.

In de gymzaal

Een week later zou dit opnieuw zijn gebeurd, dit keer in de gymzaal. De Roosendaler zegt dat beide situaties niet kloppen. "Soms heb ik de behoefte om te masturberen. Nooit als ik les geef, maar daarna kan ik daar wel zin in hebben. Ik heb een keer na de les in de gymzaal een filmpje bekeken en aan mezelf gezeten."

Volgens D. liep het jongetje de zaal binnen op het moment dat hij met zichzelf bezig was. De Roosendaler raakte in paniek en zei als smoes dat zijn sperma de giftige beestjes was waar hij eerder over had verteld.