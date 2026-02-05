Vijfjarige zou seksueel zijn misbruikt door sportcoach, verdachte ontkent
Als sportcoach werkte de 24-jarige Jimmy D. uit Roosendaal met jonge kinderen. Volgens justitie maakte hij daar misbruik van door op basisschool De Eerste Rith in Breda een jongetje van vijf jaar seksueel te misbruiken, onder meer in een invalidetoilet en de gymzaal. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag in de rechtbank in Breda achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, en een beroepsverbod van vijf jaar.
Bij binnenkomst zit Jimmy D. donderdag al samen met de rechters en de officier van justitie klaar in de zaal. Hij kijkt niet om naar de aanwezigen en focust zich op de rechters voor hem. Het slachtoffer legde in een speciale verhoorstudio voor kinderen een gedetailleerde verklaring af over wat er tijdens de lessen met D. zou zijn gebeurd.
Misbruikt op invalidetoilet
Het misbruik zou in 2024 zijn gebeurd. Tijdens een van de lessen wilde het kind niet uit een boom komen. D. zou hebben gezegd dat er giftige beestjes in de boom zaten, zodat het jongetje mee naar binnen ging.
Eenmaal binnen moest het kind plassen en gingen ze samen naar het dichtstbijzijnde toilet, een invalidetoilet. Daar zou het slachtoffer zich hebben moeten uitkleden. Volgens justitie zou D. de ‘giftige beestjes’ wel weghalen door in het aanwezigheid van het kind te masturberen.
In de gymzaal
Een week later zou dit opnieuw zijn gebeurd, dit keer in de gymzaal. De Roosendaler zegt dat beide situaties niet kloppen. "Soms heb ik de behoefte om te masturberen. Nooit als ik les geef, maar daarna kan ik daar wel zin in hebben. Ik heb een keer na de les in de gymzaal een filmpje bekeken en aan mezelf gezeten."
Volgens D. liep het jongetje de zaal binnen op het moment dat hij met zichzelf bezig was. De Roosendaler raakte in paniek en zei als smoes dat zijn sperma de giftige beestjes was waar hij eerder over had verteld.
Volgens D. heeft het kind alles "behoorlijk door elkaar gehaald". Ook het incident op het invalidetoilet zou anders zijn gegaan dan het slachtoffer verklaarde. "Ik heb toen buiten het toilet op hem gewacht tot hij klaar was met plassen." Hij ontkende dat daar iets is gebeurd.
Waarom zou een 5-jarige dit verzinnen?
De officier van justitie vroeg zich in de rechtbank af waarom een vijfjarige zou verzinnen dat hij is misbruikt en waarom D. juist in een gymzaal van een basisschool moest masturberen.
De verklaring van het slachtoffer was volgens de officier erg duidelijk. Het jongetje beschreef sperma en seksuele handelingen. "Dat zijn dingen die een kind van vijf normaal gesproken niet kan verzinnen", zei ze. "Waarom zou een vijfjarige dit verzinnen? Hij heeft daar geen belang bij."
Vraagtekens bij verklaring van verdachte
In de rechtbank werden grote vraagtekens gezet bij de verklaring van de sportcoach. Volgens justitie had hij er alle belang bij om niet de waarheid te vertellen. Daarbij woog mee dat Jimmy D. pas later met zijn verhaal kwam, op een moment dat hij al wist wat het kind had verklaard en dat er sperma met zijn DNA was gevonden.
Justitie noemt zijn verklaring ongeloofwaardig en eist een gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar. Ook wil het OM dat Jimmy D. de komende vijf jaar geen beroep mag uitoefenen waarbij hij met kinderen werkt.
Na de strafeis kreeg Jimmy D. het laatste woord. In tranen ontkende hij opnieuw de beschuldigingen. "Ik word beschuldigd van iets wat ik absoluut niet heb gedaan. Er worden leugens over mij verspreid", zei hij. "Mijn familie is kapot en ik ben er helemaal doorheen. Mijn leven is volledig kapotgemaakt."
De uitspraak in deze zaak is op 19 februari.