Influencer Yordi over ophef cartoon van Sam (12): 'Mijn reactie was fout'
Influencer Yordi Nogmaals uit Breda ligt onder vuur na een online conflict met de 12-jarige scholier Sam. De jongen maakte een cartoon van Yordi en deelde die op sociale media, waarop de influencer reageerde met: "Heel slecht deze." Nadat Juicechannel het verhaal oppikte, kreeg hij veel haatreacties en Sam juist massale steun. "Mijn reactie was fout", zegt Yordi nu.
Sam, leerling aan het Sint Lucas vmbo, is groot fan van Yordi en maakte daarom een cartoon van hem. Hij deelde die op Instagram en TikTok en tagde de influencer.
Later maakte de scholier ook een beker met daarop de cartoon en de tekst ‘toef toef toef’, de titel van een muzieknummer van Yordi. Volgens Juicechannel reageerde de influencer, die in het echt Van der Swaluw als achternaam heeft, zo heftig dat de ouders van Sam hem hebben geblokkeerd op Instagram en TikTok.
Ondertussen krijgt Sam veel steun online. Hij heeft inmiddels rond de 9.000 volgers en influencer en ondernemer Bas Smit heeft aangekondigd tien bekers bij hem te willen bestellen. Bij Yordi stromen ondertussen haatberichten binnen.
"Mijn reactie was fout."
"Mijn reactie was fout", zegt Yordi. "Ik word vaak getagd in dit soort dingen. Soms lach ik erom, soms niet. En soms zeg ik dat ik het niet mooi vind. Het account oogde professioneel, dus ik dacht dat er een volwassene achter zat."
"Ik vond de cartoon gewoon niet zo bij me passen, herkende mezelf niet. Maar op dat moment wist ik niet dat een 12-jarige hem gemaakt had. Ik heb spijt van mijn reactie", vertelt hij. "Ik vind het wel heel mooi dat hij het op die leeftijd zo gemaakt heeft. Hij kan écht goed tekenen. Ik heb niks tegen die jongen."
Waar Yordi vooral mee zat, was dat zijn naam en gezicht werden gebruikt. Via de moeder, die achter het account van Sam zat, begreep hij dat er plannen waren om vijf bekers te verkopen. "Ik heb contact opgenomen en gezegd dat ik ze daar geen toestemming voor geef."
"Ik ben hier heel erg van geschrokken"
Hij ontkent dat hij de jongen zou hebben bedreigd, zoals het roddelkanaal beweert. "Ik heb niks geks gezegd. Ik heb alleen vriendelijk gevraagd het offline te halen en anders verdere maatregelen moest nemen. Dat is het enige wat ik kan verzinnen wat dreigend ervaren kan worden. Ze blazen het op alsof ik die jongen met de dood heb bedreigd, maar dat is het verre van geval."
Nogmaals benadrukt hij dat hij het mooi vindt dat Sams ouders betrokken zijn bij zijn account. "Maar ik vind ook met alle respect dat ouders moeten beseffen dat ze niet zomaar namen en hoofden van een random iemand mogen verkopen of plaatsen. Dat was het enige waar ik mee zat. Ik kan ook niet zomaar spullen verkopen van een artiest."
Hij baalt van alle negativiteit. "Ik vind het vervelend dat ik in deze situatie zit en ben hier heel erg van geschrokken", zegt hij. "Mensen die mij beter kennen, weten dat ik nooit iemand wil kwetsen. Dit is helemaal niet wat bij mij past." Zelf heeft hij geen contact meer gehad met Sam of zijn ouders. Volgens Yordi's management is de kwestie opgelost met de moeder van Sam.
Omroep Brabant heeft geprobeerd in contact te komen met de 12-jarige Sam en zijn ouders, maar dat is nog niet gelukt.