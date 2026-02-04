Navigatie overslaan

Kat gaat op avontuur op de daken, maar laat zich niet vangen

Vandaag om 17:23 • Aangepast vandaag om 18:16

Een kat was woensdagmiddag op avontuur aan de Koraaldijk in Roosendaal. Hij hield zich verscholen tussen de zonnepanelen. De brandweer ging er met een hoogwerker op af. Maar het diertje liet zich niet makkelijk vangen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De kat ging in eerste instantie op de vlucht voor de brandweerman, maar kon met behulp van wat snoepjes en hulp toch worden gevangen. Van wie de kat is, is nog niet bekend.

Het diertje is niet gechipt en is mee met de dierenambulance.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.