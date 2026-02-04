Kat gaat op avontuur op de daken, maar laat zich niet vangen

Een kat was woensdagmiddag op avontuur aan de Koraaldijk in Roosendaal. Hij hield zich verscholen tussen de zonnepanelen. De brandweer ging er met een hoogwerker op af. Maar het diertje liet zich niet makkelijk vangen.

De kat ging in eerste instantie op de vlucht voor de brandweerman, maar kon met behulp van wat snoepjes en hulp toch worden gevangen. Van wie de kat is, is nog niet bekend.

Het diertje is niet gechipt en is mee met de dierenambulance.