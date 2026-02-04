Man lost schot na ruzie in Tilburg en vlucht

Op het Pater van den Elsenplein in Tilburg is woensdagavond geschoten op de parkeerplaats. Niemand raakte gewond.

Een man loste een schot op iemand met wie hij kort daarvoor ruzie had gehad. Zijn doelwit zat op dat moment in een auto.

De verdachte zou met een andere auto zijn weggereden. De politie denkt te weten wie het is en is naar hem op zoek. "Hij kan zich beter snel melden!", zegt ze.

De schietpartij gebeurde in de vroege avond in Tilburg. De parkeerplaats ligt bij een winkelgebiedje, waar een aantal restaurantjes en supermarkten liggen. "Het was geen bijzondere drukte, maar wel genoeg om meerdere getuigen te hebben", zegt ene woordvoerder.

