Schietpartij in Tilburg na ruzie, dader gaat er vandoor

Op het Pater van den Elsenplein in Tilburg is woensdagavond geschoten. Niemand raakte gewond.

Een man loste een schot op iemand met wie hij kort daarvoor ruzie had gehad. Zijn doelwit zat op dat moment in een auto.

De verdachte zou met een andere auto zijn weggereden. De politie denkt te weten wie het is en is naar hem op zoek. "Hij kan zich beter snel melden!", zegt ze.

De schietpartij gebeurde in de vroege avond op een parkeerplaats. Die ligt bij een winkelgebied met een paar restaurantjes en supermarkten. "Het was niet bijzonder druk, maar wel genoeg om meerdere getuigen te hebben", zegt een woordvoerder.