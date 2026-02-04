Tiësto eist 17 miljoen dollar en Lenny Kuhr stopt: dit gebeurde vandaag

Van Tiësto die een Amerikaans advocatenkantoor aanklaagt voor 17 miljoen dollar tot zangeres Lenny Kuhr die met pijn in haar hart afscheid neemt. Er gebeurde deze dinsdag van alles in onze provincie. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen moet hebben.

Silke Bertens Geschreven door

DJ Tiësto gaat de komende twee weken praten met het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig over een schikking van 17 miljoen dollar. Hij eist dit geld omdat hij volgens hem verkeerd fiscaal advies kreeg en in 2020 te veel belasting in de VS moest betalen. Tiësto zegt dat hij met goed advies zijn tijd in de VS had kunnen verminderen en zo belasting had kunnen besparen. Hier lees je het verhaal.

De plannen van Peter Gillis in Kroatië stuiten op felle kritiek van lokale belangenorganisatie SMOi. Ze vinden dat grote buitenlandse investeerders als Gillis de natuur aantasten. Uit onderzoek blijkt dat Gillis nog geen eigenaar is van de grond en dat er geen vergunningen zijn aangevraagd. Check het hier.

Robèrt van Beckhoven neemt na zijn breuk van twintig jaar even de tijd voor zichzelf en heeft momenteel geen haast om opnieuw te daten. Hij wil eerst rust en balans vinden voordat hij aan een nieuwe relatie denkt. Aan aandacht ontbreekt het hem niet, maar hij geniet eerst van zijn eigen tijd. Lees het hele verhaal hier.

Peet W. uit Baarle-Nassau wordt verdacht van het illegaal dumpen van industrieel zout in de Belgische Kempen. Eerder werd Peet al veroordeeld voor grootscheepse mestfraude en kreeg hij een taakstraf en miljoenen boetes. Belgische opsporingsdiensten vonden bij opgravingen zware metalen, alcoholgelresten en zout, waardoor het grondwater kan vervuilen. Samen met twee anderen wordt hij verdacht van deze dumping. Check hier het verhaal.

Lenny Kuhr (75) heeft aangekondigd te stoppen met optreden. De Eindhovense zangeres, bekend van haar Eurovisie-overwinning in 1969, zegt dit besluit met pijn in haar hart te nemen. Ze blijft nog wel optreden tot mei 2026 met haar theatertour 'Licht'. De gezondheid van haar man en de verdeeldheid in Nederland spelen mee in haar besluit. Lees hier haar verhaal.