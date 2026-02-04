Koningin Máxima schiet, zwemt en abseilt tijdens opleiding in Breda

Hare majesteit, koningin Máxima, is woensdag begonnen aan haar opleiding tot reservist op de KMA in Breda. Ze volgde de training 'Mentale Vaardigheden' en moest daarbij zwemmen, klimmen en schieten.

Máxima gaat aan de slag bij de Koninklijke Landmacht. Ze is nu nog soldaat, maar zal na het afronden van de opleiding als luitenant-kolonel door het leven gaan.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat weten dat ze zich heeft aangemeld "omdat onze veiligheid niet meer vanzelfsprekend is en zij, net als vele anderen, een bijdrage wil leveren aan die veiligheid."

Dat ze er nú voor kiest, heeft ook met haar leeftijd te maken. De koningin is 54 en aanmelden mag tot en met 55 jaar. Reservisten kunnen opgeroepen worden voor militaire dienst, maar werken verder vrijwillig. Wel is er elk jaar een aantal verplichte bijeenkomsten. Denk dan aan oefeningen en theoriedagen.