Tilburg en Eindhoven hielden illegaal dossiers bij over moslims

De gemeenten Eindhoven en Tilburg zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) beboet omdat zij illegaal dossiers met gevoelige informatie over islamitische inwoners hebben verwerkt. Samen met acht andere gemeenten kregen zij een boete van 250.000 euro.

De betrokken inwoners wisten niet dat deze gegevens over hen werden verzameld. Daarmee hebben de gemeenten de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) overtreden. Zij hadden niet over deze gegevens mogen beschikken. Het ging onder meer om informatie over religie en politieke voorkeuren, wat volgens de wet verboden is. De gemeenten hebben jaren geleden een onderzoeksbureau ingeschakeld om moskeeën in de gaten te houden. Zo wilden ze te weten komen of moskeebezoekers radicaliseerden. Een aantal rapporten is gedeeld met de politie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.