Tilburg en Eindhoven hielden illegaal dossiers bij over moslims
De gemeenten Eindhoven en Tilburg zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) beboet omdat zij illegaal dossiers met gevoelige informatie over islamitische inwoners hebben verwerkt. Samen met acht andere gemeenten kregen zij een boete van 250.000 euro.
De betrokken inwoners wisten niet dat deze gegevens over hen werden verzameld. Daarmee hebben de gemeenten de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) overtreden. Zij hadden niet over deze gegevens mogen beschikken. Het ging onder meer om informatie over religie en politieke voorkeuren, wat volgens de wet verboden is.
De gemeenten hebben jaren geleden een onderzoeksbureau ingeschakeld om moskeeën in de gaten te houden. Zo wilden ze te weten komen of moskeebezoekers radicaliseerden.
Een aantal rapporten is gedeeld met de politie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
'Privacy ernstig geschonden'
"Het betreft rapporten met gevoelige gegevens over hun geloofsovertuiging en andere persoonlijke informatie over hen en hun families", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "De gemeenten hadden geen enkele grond om die informatie te hebben. De privacy van de getroffen mensen is ernstig geschonden."
Door de oorlog in Syrië en terroristische aanslagen in Europa rond 2015 drongen de overheid en de NCTV aan op een stevige lokale aanpak van radicalisering en het voorkomen dat moslims zouden afreizen.
Foto's
Hoewel de inhoud van de rapporten en de werkwijze per gemeente verschillen, bevatten ze allemaal informatie over het geloof en de islamitische stroming die inwoners aanhangen.
In andere rapporten stonden foto’s met namen, informatie over familieleden of gegevens over spanningen binnen een moskee. Van sommige personen is meer persoonlijke informatie vastgelegd. In enkele gemeenten werden de rapporten na korte tijd vernietigd, maar andere gemeenten hebben deze informatie nog in bezit.
Wolfsen: "De werkwijze van de gemeenten is schadelijk geweest voor de relatie met de getroffen mensen. Gemeenten erkennen nu dat hun aanpak verkeerd was. Zij hebben al stappen gezet om de relatie met moslimgemeenschappen te herstellen."