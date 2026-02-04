Wessel is de beste bestuurder van het jaar, en dan niet die van de auto

Hieperdepiep, Wessel de Beer (32) uit Roosendaal is verkozen tot de beste (jonge) bestuurder van 2025. Dat is een verkiezing waarbij lokale en regionale politici, bestuurders, secretarissen en griffiers kunnen stemmen op uitblinkers van het afgelopen jaar. En waterschapsbestuurder Wessel is als winnaar uit de bus gekomen.

“Deze award staat voor mij voor het belang van water. Het werk van de waterschappen doet ertoe", zegt de enthousiaste winnaar. "Ik zie het als een erkenning van ons werk."

Open, eerlijk en betrokken

De verkiezing wordt georganiseerd door het blad Binnenlands Bestuur en bureau Necker. Zij vinden Wessel een betrokken en toegankelijke bestuurder, met een verbindende houding en een open blik. "Hij is jong en brengt verbinding tussen de fracties door zijn verbindende houding. Hij is open, eerlijk en een fijne persoonlijkheid", zegt de jury.

Hij heeft gewonnen in de categorie onder de 40. Hoe goed Wessel achter het stuur presteert, is niet bekend.