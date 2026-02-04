Advertentie
Dode gevonden in huis in Den Bosch, politie houdt alle scenario's open
Gisteren om 23:49 • Aangepast vandaag om 00:08
In een huis aan de Peellandstraat in Den Bosch is woensdagavond een overleden persoon gevonden. Over het geslacht en de doodsoorzaak is nog niets bekend. “We houden alle scenario’s open”, zegt een politiewoordvoerder.
De politie kreeg rond tien uur ’s avonds een melding over de overleden persoon.
"Het onderzoek is begonnen, meer kan ik hier nog niet over zeggen."
