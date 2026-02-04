Navigatie overslaan

Dode gevonden in huis in Den Bosch, politie houdt alle scenario's open

Gisteren om 23:49 • Aangepast vandaag om 00:08
Politie bij wagen. (Archieffoto)
Politie bij wagen. (Archieffoto)

In een huis aan de Peellandstraat in Den Bosch is woensdagavond een overleden persoon gevonden. Over het geslacht en de doodsoorzaak is nog niets bekend. “We houden alle scenario’s open”, zegt een politiewoordvoerder.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kreeg rond tien uur ’s avonds een melding over de overleden persoon. 

"Het onderzoek is begonnen, meer kan ik hier nog niet over zeggen."

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.