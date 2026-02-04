Navigatie overslaan

Man (34) dood in huis gevonden in Den Bosch

Gisteren om 23:49 • Aangepast vandaag om 07:35
In een huis aan de Peellandstraat in Den Bosch is woensdagavond een overleden man gevonden. "Uit onderzoek blijkt dat het niet om een misdrijf gaat", meldt de politie donderdagochtend. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Tilburg. 

De politie kreeg rond tien uur ’s avonds een melding over de overleden persoon. Ze begon een uitgebreid onderzoek naar de doodsoorzaak. "We houden alle scenario's open", aldus een woordvoerder.

Rond half twee in de nacht meldde de politie dat het slachtoffer een 34-jarige man is uit Tilburg en dat het onderzoek nog altijd in volle gang was. 

Donderdagochtend rond zeven uur meldde de politie dat er geen sprake was van een misdrijf.

