Bosz tevreden over trefzeker talent: 'Gaat goed mee in voetbalmachine PSV'

Esmir Bajraktarević maakte woensdagavond indruk bij PSV en scoorde twee keer tegen sc Heerenveen. Trainer Peter Bosz ziet de Bosnisch international zich uitstekend ontwikkelen. “Hij is bezig om van een jeugdspeler een volwassen voetballer te worden.”

Omdat Dennis Man niet geheel fit was, kreeg Bajraktarević net als vorige wedstrijd tegen Feyenoord het vertrouwen als basisspeler. De in Amerika opgegroeide Bosniër betaalde het vertrouwen uit met twee doelpunten in het bekerduel met sc Heerenveen. “In de voetbalmachine die we als PSV willen zijn, gaat hij goed mee", zei Bosz op de persconferentie. "Dan bedoel ik bijvoorbeeld meelopen met zijn man, druk zetten en bepalen wanneer je acties kunt maken.” Bosz is tevreden over de vleugelaanvaller, maar verwacht nog meer van de linkspoot. “Het is een fijne jongen die hard werkt en talentvol is. Twee wedstrijden goed spelen is niet voldoende, als trainer wil je dat ze dat het hele seizoen laten zien. Maar Esmir is nog jong, dat heeft tijd nodig.”

Bajraktarević kreeg na zijn twee goals in de eerste helft na rust een enorme kans op zijn hattrick. Hij vroeg de bal bij een penalty, maar raakte de doelman van sc Heerenveen. “Jammer dat de bal er niet inging, maar ik zit er niet zoveel over in. De volgende wedstrijd een nieuwe kans.” De Bosniër praat veel met Bosz, maar ook met zijn 17 jaar oudere ploeggenoot Ivan Perisic. “We praten bijna dezelfde taal, dat voelt als thuis. Ivan is een stuk ouder dan ik, maar hij is een leuke gast met veel energie. Hij kan me op veel punten helpen. Sowieso kan ik veel leren bij PSV, dat wil ik iedere dag doen.”

"We begonnen dominant te worden."

Los van het spel van Bajraktarević genoot Bosz een groot deel van de wedstrijd van zijn team. “Ons begin was niet goed, maar daarna begonnen we dominant te worden. Ik zag een goed PSV dat terecht een grote voorsprong nam. Ik ben ook blij met de concurrentie binnen de groep, dat is gezond. Iedereen moet het elke keer weer laten zien. De manier waarop we spelen vraagt om fitte spelers, 95 procent is niet genoeg.” Over één ding was Bosz niet tevreden. “Ik baal van de tegengoal. Die viel in een periode dat we zo dominant waren. Minutenlang hadden we balbezit en we kregen grote kansen. Ik kan me voorstellen dat onze keeper en verdedigers hier ook ziek van zijn.”