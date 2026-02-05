Auto en bestelbus botsen frontaal in Oss: een inzittende gewond

Twee automobilisten zijn woensdagavond op elkaar gebotst op de Graafsebaan in Oss. Een inzittende is gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis.

Een Audi en een bestelbus botsten frontaal op elkaar. Politie, brandweer, ambulance en Rijkswaterstaat rukten uit voor het ongeval. De kruising werd voor een groot deel afgezet.

Het ongeval gebeurde iets voor elf uur op de kruising met de oprit naar de A59 richting Den Bosch en industrieterrein Vorstengrafdonk.

Een inzittende raakte gewond, het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De voertuigen zijn op een later moment opgehaald door een berger.

Bij het ongeval stond ook een rode personenauto zonder schade. Wat de rol van dit voertuig bij het ongeval is geweest, is niet bekend.