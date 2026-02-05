Navigatie overslaan

Auto en bestelbus botsen frontaal in Oss: een inzittende gewond

Vandaag om 05:52 • Aangepast vandaag om 06:26
Auto en bestelbus botsen frontaal op elkaar in Oss (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Twee automobilisten zijn woensdagavond op elkaar gebotst op de Graafsebaan in Oss. Een inzittende is gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. 

Het ongeval gebeurde iets voor elf uur op de kruising met de oprit naar de A59 richting Den Bosch en industrieterrein Vorstengrafdonk. 

Een Audi en een bestelbus botsten frontaal op elkaar. Politie, brandweer, ambulance en Rijkswaterstaat rukten uit voor het ongeval. De kruising werd voor een groot deel afgezet. 

 

 

Auto en bestelbus botsen frontaal op elkaar in Oss (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Een inzittende raakte gewond, het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De voertuigen zijn op een later moment opgehaald door een berger. 

Bij het ongeval stond ook een rode personenauto zonder schade. Wat de rol van dit voertuig bij het ongeval is geweest, is niet bekend. 

