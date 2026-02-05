Voor duizenden euro's aan planten gestolen bij kwekerij: 'Hoop chagrijn'

Bij een boomkwekerij in Wernhout zijn deze week 2500 planten gestolen. “Het kost een paar duizend euro én een hoop chagrijn, want je hebt er wel werk aan gehad”, zegt David Bömer van de branchevereniging Treeport Zundert donderdagochtend.

De planten werden ontvreemd bij Boomkwekerij Daems-van Wijk aan de Grote Heistraat. Volgens Bömer ontdekten medewerkers van het bedrijf de diefstal woensdag. Het gaat om gestolen rode beukenplantjes van maximaal een meter hoog.

“Het betrof gesorteerde planten”, zegt Bömer. “Dat zijn dus planten die netjes zijn gerooid en waren opgeslagen in de kuilhoek, een soort voorraadkamer. Daar lagen ze te wachten op de kopers, helemaal netjes. En daar zijn ze weggehaald.”

Volgens Römer is dat een beetje alsof je in de supermarkt een aantal pakken wasmiddel meeneemt. “Het ligt daar netjes en wel, maar ook voor het grijpen. En dat is het risico van de land- en tuinbouw. Ons kapitaal staat buiten.”

Toch zijn de planten wel wat meer waard dan een paar pakken wasmiddel. Bij elkaar vertegenwoordigen ze een waarde van enkele duizenden euro’s, schat Römer. "Om nog maar te zwijgen over het werk dat die planten hebben gekost."

Wie meer weet over de diefstal of de rode beukjes ergens ziet opduiken, wordt verzocht contact op te nemen met de kweker.