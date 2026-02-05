Navigatie overslaan

Motor en busje botsen in Wernhout, motorrijder gewond

Vandaag om 08:31 • Aangepast vandaag om 09:31
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

Een busje en een motor zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de Maalbergenstraat in Wernhout. De motorrijder raakte daarbij gewond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De botsing vond rond kwart voor zeven ’s ochtends plaats bij een wegversmalling net voor een brug. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De bestuurder van het busje kwam met de schrik vrij.

De politie doet onderzoek naar de toedracht. 

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

