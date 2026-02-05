Motor en busje botsen in Wernhout, motorrijder gewond

Een busje en een motor zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de Maalbergenstraat in Wernhout. De motorrijder raakte daarbij gewond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De botsing vond rond kwart voor zeven ’s ochtends plaats bij een wegversmalling net voor een brug. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De bestuurder van het busje kwam met de schrik vrij.

De politie doet onderzoek naar de toedracht.