Zimmerman jaagt op wereldtitel: ‘Het liefst een minuut per knock-out’

Wie wordt de nieuwe koning van het kickboksen? Als het aan Errol Zimmerman ligt, is hij dat. De 39-jarige Bredanaar vecht zaterdagavond in het GelreDome om de wereldtitel. Daarvoor moet hij drie wedstrijden op één avond winnen. "Ik wil iedereen in een minuut knock-out slaan."

The Bonecrusher is zijn naam. Errol Zimmerman stapt elke wedstrijd de ring in om zijn tegenstander te slopen. Eind vorig jaar keerde hij na tien jaar terug bij de bekende kickboksorganisatie GLORY. Tijdens zijn comeback won hij overtuigend van de Australiër Alex Simon.

Eerste match

Door die winst staat de Bredanaar in de Last Heavyweight Standing Finals: acht kickboksers die strijden om de wereldtitel. Zijn eerste partij zaterdagavond in het stadion van Vitesse is tegen de Belgisch-Marokkaanse vechter Anis Bouzid.

"Ik hoor dat hij mijn carrière wil beëindigen, maar er zijn meer vechters die mij met pensioen wilden sturen", zegt de vechter met Curaçaose roots op de persconferentie. "Bouzid zit niet voor niets bij GLORY. Maar we zien elkaar zaterdag, hij zal hard moeten werken."

Nieuwe koning

Als Zimmerman wint, vecht hij diezelfde avond de halve finale. Wint hij opnieuw, dan staat hij in de finale en strijdt hij om de wereldtitel. “Als het op mijn manier gaat, gaan ze snel neer. Het liefst in een minuut per wedstrijd.” De winnaar van het toernooi is de nieuwe koning van het kickboksen en de opvolger van Rico Verhoeven.

Zimmerman, die traint bij Hemmers Gym in Breda, werd in 2012 voor het laatst knock-out geslagen door Rico Verhoeven. Daarna verloor hij nog twee keer van hem. De wens om ooit weer tegen Verhoeven te vechten is er nog steeds.