Geen man te bekennen bij deze politieke partij: ‘Het liep gewoon zo’
Maak kennis met Stefanie, Ellen, Natascha, Elisa, Boukje, Ellen en Jeanny. Deze zeven kandidaten vormen de partij WIJ! Oisterwijk. Opvallend: de volledige lijst bestaat uit vrouwen. Lijsttrekker Stefanie Vulders zegt dat dit niet een bewuste zet was. "Er stonden ook mannen op mijn lijst, maar vooral de vrouwen zeiden meteen enthousiast ‘ja’."
WIJ! Oisterwijk is geen nieuwe partij. Ze deden mee tijdens de gemeenteverkiezingen in 2020. Stefanie deed als lijsttrekker mee, maar de partij haalde geen zetel. Destijds was ze de enige vrouw op de kieslijst.
Nieuwe poging
Zes jaar later waagt ze opnieuw een poging. "Het bloed bleef kruipen waar het niet gaan kon", vertelt ze tegen Omroep Tilburg. "Ik zie de wereld steeds verder afdrijven van de richting waarvan ik denk dat we daar juist naartoe zouden moeten bewegen. Dat gaf voor mij voldoende aanleiding om er weer voor te gaan.”
Vrouwelijk perspectief in de politiek
Toen begon de zoektocht naar kandidaten opnieuw, maar de lijst bestond uiteindelijk alleen uit vrouwen. “Ik had krampachtig naar een man kunnen zoeken voor op de lijst, maar dit voelde goed. Ik denk ook dat WIJ! een vrouwelijk karakter heeft. Wij kijken meer naar de samenhang tussen verschillende onderwerpen, en dat zie ik als een typisch vrouwelijke eigenschap."
Tegelijkertijd benadrukt ze dat zowel een mannelijk als een vrouwelijk perspectief nodig is om een samenleving in balans te houden.
Belangrijke onderwerpen
Volgens Stefanie moet de politiek vaker teruggaan naar de oorzaak van het probleem. “Veel van wat we in het openbaar bestuur doen is 'symptoombestrijding': we plakken pleisters, terwijl we bij elke situatie moeten kijken waar het probleem écht vandaan komt. Zo worden oplossingen duurzamer en logischer voor iedereen."
De partij zet zich ook in voor de zelfstandigheid van Oisterwijk en voor meer ruimte voor boeren om te ondernemen. Daarnaast wil WIJ! een stop op verdere uitbreiding van asielzoekerscentra.
Een vrouwelijke burgemeester?
Stefanie vindt het ook tijd voor een nieuwe burgermeester. "Hans Janssen zit inmiddels in zijn derde termijn. Ik denk dat het goed is voor de gemeente om een nieuwe bestuurder te krijgen", zegt Stefanie.
Wie dat moet worden, maakt haar minder uit, al heeft ze wel een voorkeur. “Het liefst zie ik iemand uit de gemeente zelf. Tegenwoordig lijkt het normaal om iemand van buitenaf te halen, maar ik vind het logischer als een burgemeester hier woont en leeft. Iemand die de gemeenschap écht kent. Qua geslacht maakt het me niet uit. Het gaat erom wie het beste past bij Oisterwijk.”
Hier lees je alle verhalen over de gemeenteraadsverkiezingen 2026 in Brabant.