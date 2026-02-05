Geen man te bekennen bij deze politieke partij: ‘Het liep gewoon zo’

Maak kennis met Stefanie, Ellen, Natascha, Elisa, Boukje, Ellen en Jeanny. Deze zeven kandidaten vormen de partij WIJ! Oisterwijk. Opvallend: de volledige lijst bestaat uit vrouwen. Lijsttrekker Stefanie Vulders zegt dat dit niet een bewuste zet was. "Er stonden ook mannen op mijn lijst, maar vooral de vrouwen zeiden meteen enthousiast ‘ja’."

WIJ! Oisterwijk is geen nieuwe partij. Ze deden mee tijdens de gemeenteverkiezingen in 2020. Stefanie deed als lijsttrekker mee, maar de partij haalde geen zetel. Destijds was ze de enige vrouw op de kieslijst. Nieuwe poging

Zes jaar later waagt ze opnieuw een poging. "Het bloed bleef kruipen waar het niet gaan kon", vertelt ze tegen Omroep Tilburg. "Ik zie de wereld steeds verder afdrijven van de richting waarvan ik denk dat we daar juist naartoe zouden moeten bewegen. Dat gaf voor mij voldoende aanleiding om er weer voor te gaan.” Vrouwelijk perspectief in de politiek

Toen begon de zoektocht naar kandidaten opnieuw, maar de lijst bestond uiteindelijk alleen uit vrouwen. “Ik had krampachtig naar een man kunnen zoeken voor op de lijst, maar dit voelde goed. Ik denk ook dat WIJ! een vrouwelijk karakter heeft. Wij kijken meer naar de samenhang tussen verschillende onderwerpen, en dat zie ik als een typisch vrouwelijke eigenschap."