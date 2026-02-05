Dit ziekenhuis bespaart tijd en verkleint fouten met slimme infuuspomp

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg werkt sinds 30 januari met een nieuw systeem dat infuuspompen automatisch koppelt aan het elektronisch patiëntendossier. Het ziekenhuis is daarmee de tweede in heel Europa. Dit betekent dat als een arts of verpleegkundige een nieuwe dosis medicatie in het dossier zet, de infuuspomp deze automatisch overneemt.

"Voor elke handeling moest iemand meerdere keren klikken", zegt de woordvoerder. Die klus wordt nu deels overgenomen door het nieuwe systeem. "Iedereen weet dat administratie het minst leuk is."

Patiënten krijgen via een infuus medicatie of vocht in de bloedbaan. Waar vroeger een verpleegkundige of arts alle gegevens handmatig moest instellen, zowel in de pomp als in het patiëntendossier, neemt de pomp nu automatisch het patiëntendossier over, schrijft Omroep Tilburg . Dit scheelt veel tijd en verkleint de kans op fouten.

Slimme infuuspompen

Het was al mogelijk om gegevens van de pomp naar het patiëntendossier te sturen. De omgekeerde richting, van dossier naar pomp, is nieuw. Voor het ETZ zijn beide richtingen nieuw. De koppeling wordt nu gebruikt op de Intensive Care. "Daar staan de meeste infuuspompen", zegt de woordvoerder.

Samenwerking met Zwitsers ziekenhuis

Het universitair ziekenhuis in het Zwitserse Bern is het andere ziekenhuis dat de unieke pompen heeft. "Zij hebben veel voorwerk gedaan, wij konden daarop meeliften", zegt de woordvoerder. Ook wordt het ETZ-personeel, zoals verpleegkundigen en artsen, getraind voor het nieuwe systeem en moet in het begin nog extra controles uitvoeren. "De IC hangt vol met alarmen, dus mocht er toch iets gebeuren, dan krijgen we meteen een melding."

Datarisico’s onbekend

Het ziekenhuis is zich bewust van de kwetsbaarheid van data en automatisering. "We willen medische informatie niet zomaar op straat hebben en houden deze veilig", zegt de woordvoerder. Informatie wordt onder andere intern opgeslagen.

Het ETZ wil de nieuwe infuuspompkoppeling uiteindelijk op alle afdelingen invoeren. Wanneer dat klaar is, is nog niet bekend. Andere ziekenhuizen in Nederland zijn welkom om het systeem te bekijken. Voorlopig is het ETZ het enige ziekenhuis in Nederland dat hiermee werkt.