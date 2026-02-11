Lucille Werner wil het wereldrecord polonaise verbreken en jij kan helpen

De állergrootste polonaise van de wereld hoort uit Brabant te komen, toch? Dat vindt Fijnfisjenie Café-stamgast en tv-icoon Lucille Werner wel, en daar is Omroep Brabant het helemaal mee eens. Daarom doen we op maandag 16 februari tijdens het Fijnfisjenie Café een officiële poging om het wereldrecord polonaise lopen te verbreken. En daar hebben we jou bij nodig! Hoe je kan meedoen, lees je hieronder.

Om het record te verbreken wil Omroep Brabant minimaal 1.233 mensen in één polonaise krijgen. Natuurlijk geldt: hoe meer hoe beter, zodat het record overtuigend naar het zuiden verhuist.

Zoals je je wel vaker afvraagt met records, denk je misschien ook nu: waarom?! Nou, omdat wij vinden dat het 'polonaiserecord' in Brabant hoort en niet in Ridderkerk, dat momenteel het record in handen heeft. Daar liepen ooit 1.218 mensen met de handen op elkaars schouders achter elkaar aan.

Is dit een officiële recordpoging?

Jazeker, de poging is bij zowel bij Guinness World Records als bij International Book of Records aangemeld. Omroep Brabant verzamelt zelf de bewijslast door middel van camerabeelden, een notaris en een leraar wiskunde die natelt. Er is één gouden regel: houd je handen op de schouders van je voorganger, want anders is de polonaise doorbroken.

Hoe kan je deelnemen aan het wereldrecord polonaise?

Op maandag 16 februari om zes uur 's avonds gaat het gebeuren. In de tent van Club Alaaf op Dorpsplein De Plaatse 1 in Veldhoven komen carnavalsvierders bij elkaar om het record te verbreken. Iedereen die deel wil uitmaken van de grootste polonaise ter wereld is welkom.

Zorg dat je vóór zes uur in de tent bent, want dan wordt er vanuit het Fijnfisjenie Café live geschakeld met Club Alaaf op De Plaatse in de tent in Veldhoven en start de recordpoging. Saai wordt het zeker niet, want De Deurzakkers zorgen voor de muzikale ondersteuning. Ook andere bekende gasten zijn erbij om een carnavalesk steentje bij te dragen.

Wat moet je precies doen?

Trommel al je vrienden, familie en collega's op, trek je carnavalspak aan en breng een opperbest humeur mee. En dan rest je nog één ding: aansluiten maar! Enne, niet loslaten hè.

Fijnfisjenie Café

De recordpoging is onderdeel van het Fijnfisjenie Café, hét gezelligste carnavalscafé van (Omroep) Brabant waar vier dagen feest wordt gevierd. Lucille Werner, die op maandag 16 februari stamgast is van het Fijnfisjenie Café, kwam met het idee. "Ik wilde graag wat extra's doen", zegt ze. "De polonaise is een lint dat verbindt. Iedereen kan aansluiten, iedereen hoort erbij. Dat maakt de polonaise zo krachtig. Ik hoop echt dat het gaat lukken!"