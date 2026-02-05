Voormalig PSV-aanvoerder Marco van Ginkel is voetballer af

Oud-PSV'er Marco van Ginkel heeft zijn voetbalcarrière beëindigd. De 33-jarige middenvelder speelde in mei zijn laatste wedstrijd voor het Portugese Boavista en gaat niet meer op zoek naar een nieuwe club. Van Ginkel werd met PSV kampioen in 2016 en 2018.

"Het was een reis vol hoogte- en dieptepunten, goede lessen en herinneringen die ik voor altijd koester", meldt Van Ginkel via Instagram.

Van Ginkel debuteerde in 2010 in het betaald voetbal bij Vitesse. In 2013 verdiende hij een transfer naar Chelsea, waar hij tot 2021 onder contract stond. Mede door veel blessureleed kwam hij niet veel in actie voor de Londenaren. De oud-international werd vaak verhuurd, aan onder meer AC Milan en PSV.

Vanaf 2016 kwam Van Ginkel drie keer op huurbasis uit voor PSV. In 2021 werd hij definitief overgenomen van Chelsea. Bij PSV won Van Ginkel naast twee kampioenschappen een keer de KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.