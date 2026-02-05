Levende dieren bij destructiebedrijf Son, Rendac moet meer informatie geven

Rendac moet meer informatie vrijgeven over nog levende dieren die bij het destructiebedrijf in Son aankomen. Dit heeft de Raad van State bepaald, nadat dierenbeschermingsorganisatie Animal Rights om deze informatie vroeg.

Niet alleen de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van Nederland, vindt dat Rendac de informatie moet vrijgeven, ook de minister is het hier mee eens.

"Rendac Son mag geen levende dieren aannemen", zegt een van de advocaten van Animal Rights tegen Nieuwe Oogst. Maar dat gebeurt volgens hem wel. Wordt er een nog levend dier aangenomen bij Rendac, dan wordt een dierenarts gevraagd om het dier te doden.

Lijdensweg voor dier

"Dat dier ligt dan soms al dagen te lijden. We willen weten en controleren welke veehouderijen zich daar schuldig aan maken en of dit vaker voorkomt. Om hoeveel bedrijven gaat het en welke bedrijven zijn het", zegt de advocaat.

Animal Rights wilde ook afdwingen dat informatie over de betrokken dierenartsen wordt vrijgegeven, maar de Raad van State heeft zich hier niet over uitgelaten, omdat dit verzoek van de dierenbeschermingsorganisatie te laat kwam.