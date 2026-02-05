Brekelmans keert niet terug in kabinet, wil fractievoorzitter VVD worden

Demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans uit Oisterwijk keert niet terug in het kabinet Jetten-I. Hij ruilt van plek met partijleider Dilan Yesilgöz en is voorgedragen als de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Dat heeft de VVD donderdag bekendgemaakt.

Brekelmans was van 2021 tot 2024 ook al Kamerlid. "Ik hoop dat de VVD-fractie mij het vertrouwen zal geven om voorzitter te mogen zijn", schrijft hij op X. "Ik ben trots dat het verder versterken van onze krijgsmacht in de kundige handen van Dilan zal liggen."

De Brabantse VVD'er was de afgelopen jaren minister van Defensie in het kabinet Schoof-I. "Het was voor mij een bijzondere eer om juist in deze tijd onze krijgsmacht te versterken. En om te mogen staan voor alle mannen en vrouwen binnen Defensie, die zich iedere dag vol toewijding inzetten voor onze veiligheid", zegt hij daarover.

Je zou Brekelmans kunnen zien als degene die de deur bij de VVD van het slot haalde voor samenwerking met de PVV: de deur die later door partijleider Dilan Yesilgöz werd opengezet. Brekelmans pleitte in een opiniestuk voor samenwerking met de PVV om migratie te beperken. De samenwerking kwam er en Brekelmans maakte het in de ministerraad van dichtbij mee, totdat de PVV uit het kabinet stapte.

Brekelmans werd regelmatig genoemd als geschikte opvolger van Yesilgöz als partijleider. Die werd en wordt vanuit haar eigen partij regelmatig bekritiseerd om haar harde, populistische stijl.