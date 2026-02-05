Man bewusteloos geschopt, politie zoekt dader voor poging tot doodslag

Een man heeft in de nacht van 29 op 30 november een jongeman bewusteloos geschopt in de Karrenstraat in Den Bosch. De politie deelt donderdag beelden van de dader en vraagt om tips.

Het slachtoffer staat die nacht bij een kroeg in de Karrenstraat. Hij wil de wachtrij omzeilen, maar de beveiliger houdt hem tegen en duwt hem de straat op. De jongeman valt tegen een paar mensen aan.

De dader staat verderop met twee andere jongens te praten, maar loopt naar het slachtoffer. De twee krijgen een discussie. Het slachtoffer krijgt een stevige klap en valt op de grond. "En of het dan nog niet genoeg is, schopt hij hem ook nog een keer tegen zijn onderrug", zegt de politie.

Bewusteloos

Een omstander probeert in te grijpen, maar de man schopt het slachtoffer nog een keer vol in het gezicht. Het slachtoffer raakt bewusteloos en wordt opgehaald met een ambulance. Hij wordt in het ziekenhuis weer wakker. "Gelukkig kwam het slachtoffer er uiteindelijk zonder ernstig letsel van af, maar dit had heel anders kunnen aflopen."

De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het geweld, maar ze hebben de dader nog niet kunnen vinden. "Hij mag hier niet mee weg komen, want wat hij deed is gewoon poging doodslag", stelt ze.

Iedereen die tips heeft, de dader kent of er die bewuste nacht bij was, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.