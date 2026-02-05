Studenten slaan flat kort en klein bij eindfeest: ‘Meisje moest schuilen’

Een afscheidsfeestje in een studentenflat in Tilburg is vrijdag flink uit de hand gelopen. Een groep vertrekkende studenten heeft het hele pand op stelten gezet. Er werden spullen kapotgesmeten en spullen uit het raam gegooid. Ook zijn er elektriciteitskabels kapotgetrokken. Ondertussen hielden bewoners op andere verdiepingen hun hart vast. “We zijn hier wel wat gewend, maar dit was gewoon eng”, vertelt Kaya (19).

Ze kwam rond half twaalf thuis, toen het ‘feest’ op de eerste etage in volle gang was. "Ze waren dronken en luidruchtig. Er werden dingen kapotgesmeten en iemand gooide een Xbox uit het raam. Even later renden ze de gangen op en hebben ze door het hele gebouw lampen gesloopt en kabels van het plafond gerukt", vertelt Kaya. "Ze zeiden: het gaat toch plat. Maar dat gaat over de flat hiernaast. Wij wonen hier nog." De flat aan de Sint Josephstraat wordt verhuurd door WonenBreburg. Het is een oud, vervallen pand en bestaat uit twee delen. Het woongebouw op nummer 65 wordt op termijn gesloopt voor een nieuw studentencomplex. Nummer 67, waar de studenten los zijn gegaan, is monumentaal en wordt gerenoveerd. Alle oude bewoners zijn vertrokken en nu wonen er via Ad Hoc Leegstandsbeheer tijdelijke studenten.

"Ze was zo bang dat ze bij ons is komen schuilen."

Hoewel de oude bewoners afgelopen weekend voor het laatst in het pand zouden zijn, woont er op de eerste verdieping ook nog één studente via Ad Hoc. Zij stond tussen al het dronkenmansgeweld vrijdag doodsangsten uit en belde in paniek de alarmcentrale. Die adviseerde haar naar een andere verdieping te gaan en de politie te bellen. "Ze was zo bang dat ze bij ons is komen schuilen", vertelt Kaya, die een paar verdiepingen hoger woont.

Tussen twee en vijf uur ’s nachts zeggen de studenten vijf keer de politie te hebben gebeld. "Die is één keer langsgekomen. De muziek werd afgezet en toen zijn de agenten weer vertrokken. Maar daarna konden ze gewoon weer vrolijk doorgaan met slopen", zegt Kaya. Vanaf dat moment ging het volgens haar helemaal los. "Toen hebben ze de wasbakken in de badkamer op de eerste verdieping eraf getrapt." Volgens de politie zijn er maar twee meldingen gedaan van overlast en zijn agenten in beide gevallen langsgekomen. "De eerste keer is besloten niet op te treden. De tweede keer namen ze geen geluidsoverlast waar en zijn ze weer vertrokken", laat een woordvoerder weten. De studente die nog wel op de eerste etage woont, vertoeft nu bij anderen in het gebouw. "Haar woonkamer ligt vol met scherven en de badkamer kan ze niet gebruiken", zegt Kaya. "Ondertussen lagen er heel het weekend kabels door onze gangen, wat gewoon onveilig is." Ook de leuningen in de gangen zijn overigens van de muren getrokken, maar dat gebeurde volgens Kaya al bij een eerder feestje.

"De studenten krijgen de rekening."

WonenBreburg bevestigt dat er flink is huisgehouden in het pand. "Ze wilden een afscheidsfeestje houden en dat is uit de hand gelopen. Dat vinden we jammer en de studenten krijgen de rekening", zegt woordvoerder Eva Boon. Boon vindt het vervelend dat het meisje op de eerste verdieping zich zo onveilig heeft gevoeld. Maar volgens de woordvoerster kan ze nog steeds in haar eigen woning terecht. "De wasbakken in de badkamer zijn eraf getrapt, maar er kan gewoon nog gedoucht worden. En op de andere verdiepingen zijn ook wasbakken." De verhuurder zegt contact te houden met de bewoners en de boel zo snel mogelijk te gaan herstellen. "Dat is al in gang gezet", besluit Boon. "De elektriciteit wordt met spoed hersteld en de wasbakken zijn besteld."