Navigatie overslaan

Vier minderjarige meisjes uit Tilburg opgepakt voor mishandeling

Vandaag om 15:41 • Aangepast vandaag om 15:52
Foto: politie.nl.
Foto: politie.nl.

Vier meisjes uit Tilburg zijn aangehouden voor het mishandelen van een meisje aan de Reeshofweg. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en de mishandeling werd gefilmd en de beelden verspreid. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De mishandeling vond plaats op 10 december. De aanleiding is nog niet duidelijk. De politie startte gelijk een onderzoek naar de zaak. Naast de aanhouding van de vier meiden is ook een minderjarige jongen uit Tilburg gehoord als verdachte. Hij filmde de mishandeling. 

De politie benadrukt dat het filmen en delen van zulke beelden strafbaar is. "Degene die beelden delen of oproepen tot sensatie en het aanzetten tot geweld kunnen als medeplichtigen worden aangemerkt."

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.