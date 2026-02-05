Vier minderjarige meisjes uit Tilburg opgepakt voor mishandeling

Vier meisjes uit Tilburg zijn aangehouden voor het mishandelen van een meisje aan de Reeshofweg. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en de mishandeling werd gefilmd en de beelden verspreid.

De mishandeling vond plaats op 10 december. De aanleiding is nog niet duidelijk. De politie startte gelijk een onderzoek naar de zaak. Naast de aanhouding van de vier meiden is ook een minderjarige jongen uit Tilburg gehoord als verdachte. Hij filmde de mishandeling.

De politie benadrukt dat het filmen en delen van zulke beelden strafbaar is. "Degene die beelden delen of oproepen tot sensatie en het aanzetten tot geweld kunnen als medeplichtigen worden aangemerkt."