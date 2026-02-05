Partners van expats voor de klas in Eindhoven: 'Hier vrijer dan in India'

In de regio Eindhoven gaan partners van expats lesgeven op middelbare scholen. De komende drie jaar worden zestig internationals opgeleid tot docent of onderwijsassistent in het voortgezet onderwijs. Sujatha Nellore uit India neemt deel aan het traject. Scholen zien dit als een oplossing voor het lerarentekort, met name in het wetenschaps- en techniekonderwijs.

De partners van internationals krijgen eerst les in de Nederlandse taal. Ook volgen ze een opleiding tot docent of onderwijsassistent in het voortgezet onderwijs. Sujatha uit India neemt deel aan het traject en loopt nu stage op het Stedelijk College in Eindhoven. Ze kijkt mee bij 6 vwo. Ze kwam tien jaar geleden naar Nederland omdat haar man bij een IT-bedrijf kon gaan werken. Sujatha zelf studeerde in India af in microbiologie. Ze had als bijbaan het lesgeven in scheikunde, ook op vwo-niveau. “Ik heb dus al ervaring opgedaan.” Tijdens de coronaperiode begon ze Nederlands te leren. “Ik vond het een heel leuke taal en ik wilde er iets mee gaan doen. Voor mij past de lerarenopleiding goed bij mijn achtergrond.” Ze volgt nu een opleiding en hoopt dit najaar als docent voor de klas te kunnen staan. De verschillen in lesgeven zijn groot, merkt ze al. “In India is de machtsafstand tussen de docent en de leerling groot, dus de docent is de baas. In India zijn er meer regels die de leerlingen verplicht moeten volgen.” In Nederland zijn de leerlingen vrijer, en dat vindt ze juist mooi. “Want als een leerling zich vrij voelt, leert-ie iets meer vanzelf.”

Sujatha Nellore loopt stage op het Stedelijk College in Eindhoven.

Volgens Brainport Development wonen in de regio zo’n 27.500 partners van internationale kenniswerkers. 42% daarvan heeft een achtergrond in wetenschap en techniek. Hun expertise wordt nu nog nauwelijks benut voor het onderwijs, maar dat kan nu wel met het programma ‘Internationals voor de klas’.

"Wij zijn een interculturele school."

In de regio Eindhoven wonen veel expats. Zij komen hier wonen en werken bij bijvoorbeeld chipmachinefabrikant ASML. Ze nemen vaak hun hele gezin mee. Dat betekent dat de partner meestal thuis zit en niet werkt. Maar er zijn er genoeg die dat wel zouden willen. Internationals met een achtergrond in wetenschap en techniek krijgen nu deze mogelijkheid om een opleiding te volgen. Leerling Gracious volgt de scheikundeles in 6 vwo en hij staat niet te kijken van iemand uit India voor de klas. “Ik vind het wel goed, want de Nederlandse samenleving verandert constant. Er zijn ook veel meer immigranten in dit land. Dus door meer internationals hebben we een betere vertegenwoordiging van de mensen in dit land.” Ook leerling Eva is enthousiast: “Het is ook belangrijk dat we meerdere culturen meekrijgen. Je leert dan over de wereld, zodat je niet alleen in je eigen ‘bubble’ leeft.” Directeur Maarten van de Louw van het Stedelijk College Eindhoven herkent dit wel. De school telt nu leerlingen uit heel veel verschillende landen: in totaal lopen er zestig nationaliteiten rond. “Wij zijn een interculturele school, met heel veel leerlingen van expats die er bewust voor kiezen hun kinderen in het Nederlands basisonderwijs en daarna ook op een Nederlandse school te krijgen.”

"We verwachten dat het steeds moeilijker wordt om docenten aan te trekken."