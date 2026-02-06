Brabant krijgt tijdelijk eiland voor verbinding met Zuid-Holland

Brabant krijgt een tijdelijk eiland. Maar een strand met palmbomen aan een azuurblauwe zee vind je er niet. Wel vind je er brugonderdelen. Het eiland is nodig om onze provincie met Zuid-Holland te verbinden.

De huidige Merwedebrug is versleten en wordt vervangen. De nieuwe bruggen worden gebouwd op een werkeiland bij scheepsbouwer Damen Shipyards. De eerste damwanden voor het eiland worden in maart geplaatst. Wat gaat er op het eiland gebeuren?

Op het eiland worden twee nieuwe Merwedebruggen gebouwd, één per rijrichting. “We bouwen eerst een nieuwe brug naast de bestaande brug”, zegt projectleider Tim Viets van Rijkswaterstaat. Dat gebeurt op het werkeiland. “Weggebruikers zien de nieuwe brug de komende jaren steeds meer vorm krijgen.” De Merwedebrug wordt vervangen omdat vooral de overgang tussen weg en brug versleten is. Dat kan tot onveilige situaties leiden.

Hoe komen de nieuwe bruggen eruit te zien?

Er is gekozen voor twee bruggen met slanke en elegante bogen. Een alternatief was een kabelbrug, zoals de Erasmusbrug in Rotterdam, maar dan zou de Merwedebrug veel hoger worden. Dat wil Rijkswaterstaat niet. "De bruggen zijn, net als de snelweg, te gast in het rivierenlandschap", zegt adviseur ruimtelijke kwaliteit Roderick van Klink. Als de eerste brug klaar is, naar verwachting in 2028, wordt die in 48 uur ingevaren. Daarna rijdt het verkeer over de nieuwe brug. "Dan slopen we de huidige brug en bouwen we een tweede brug op die plek", zegt Viets.

Een impressie van de nieuwe Merwedebrug (foto: Rijkswaterstaat)