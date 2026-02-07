De liedjes die Damian erdoorheen sleepten staan nu op zijn arm getatoeëerd

Als je een zinnetje uit een songtekst van een artiest op je arm laat zetten, ben je fan. Maar als je dat zinnetje laat opschrijven door die artiest en dán op je arm laat zetten, ben je écht fan. Damian Mathijssen (24) uit Wouw deed het zelfs twee keer. "Hun muziek heeft me door een moeilijke tijd heen gesleept."

Damian was pas elf jaar oud toen hij Ilse DeLange voor het eerst zag en hoorde. "Op televisie, als coach van The Voice of Holland", weet hij nog. "Ze had een leuke uitstraling en sprak me meteen aan. Ik bleek haar hits zoals So Incredible en The Great Escape al te kennen." Hij draaide haar platen grijs en werd fan. "Ik werd op de basisschool behoorlijk gepest, en later op de middelbare ook. Uit Ilse’s muziek haalde ik veel steun. Dat was mijn afleiding en heeft me erdoorheen gesleept." Maar Ilse's muziek was niet het enige. In 2020 kwam Mell in beeld, die met haar band Mell VF meedeed aan het televisieprogramma We Want More. De zangeres uit Volendam maakte indruk op Damian. "In die periode ging het op mentaal vlak niet goed me me. Ook haar muziek gaf me kracht."

"Ik wilde altijd al een tattoo, maar vond wel dat het een betekenis moest hebben."

Al van jongs af aan ging hij naar concerten van de twee zangeressen en hun bands. Maar liefst 44 keer stond hij in de zaal bij een optreden van Mell. Ilse DeLange zag hij al 25 keer. "Ik haal veel energie uit het bezoeken van concerten, ik word er gelukkig van. Je bent even weg en hoeft nergens aan te denken. Je bent alleen maar met de muziek en artiest bezig, niet met wat er privé speelt."

Het idee voor een tattoo ontstond twee jaar geleden. "Ik wilde altijd al een tattoo, maar vond wel dat het een betekenis moest hebben. Op dat moment was ik al elf jaar fan van Ilse. Ze betekent veel voor me en heb veel steun uit haar muziek gehaald. Daarom leek het me mooi een zin uit een van haar liedjes op mijn arm te laten zetten." Hij koos voor een regel uit de tekst van het nummer Here I Am. "Dat vind ik niet eens haar mooiste liedje, maar het heeft wel een hele mooie tekst. Het zinnetje 'I'm lost but I can see my destination' vind ik prachtig, ik kan me erin vinden. Je voelt je verloren maar weet wel waar je uiteindelijk naar toe wil."

Ilse DeLange bekijkt vol bewondering de tattoo van Damian, haar eigen handschrift (Privéfoto).

Damian moest elf jaar wachten voordat hij de goedlachse Almelose zangeres eindelijk in het echt ontmoette. Na meer dan twintig concerten van haar bezocht te hebben, was het in februari 2024 dan eindelijk zover. "Toen heb ik meteen gevraagd of ze het zinnetje voor me wilde opschrijven. De dag erna heb ik het laten tatoeëren." Maar het bleef niet bij die tattoo. "Mell betekent evenveel voor mij", bekent hij. "Aan de ene kant vond ik twee tekstjes veel, maar aan de andere kant wilde ik het heel graag." En dus liep hij in november van datzelfde jaar, gewapend met kladblok en pen, na een concert van Mell op haar af. Of ze 'I Believe In Life' wilde opschrijven. "Ze reageerde: 'Oh God, ik ben echt zenuwachtig'", lacht Damian. Twee dagen later stond het zinnetje op zijn arm. "Mell schreef dat nummer omdat ze weer in het leven gelooft na de depressie waar ze van jongs af aan mee kampte. Zo diep als Mell heb ik niet gezeten, maar ik heb mentaal wel een moeilijke periode gehad. De tekst van het liedje is bijzonder en heeft een mooie betekenis. Ik vind het mooi dat ze met haar muziek en verhalen anderen probeert te helpen."

De tattoo, geschreven door Mell (Privéfoto).

Nog een tatoeage komt er voorlopig niet, concerten wél. "Er staan er nog genoeg op de planning. Naast de muziek zijn Ilse en Mell allebei ook nog eens hele lieve en mooie personen. Ze nemen bijna altijd de tijd voor ons, zijn spontaan en we mogen altijd op de foto. Je ziet tegenwoordig wel eens negatieve dingen voorbijkomen over artiesten. Mensen hebben meteen hun oordeel klaar over anderen, maar meestal is dat helemaal niet terecht." Damian is trots op zijn tatoeages. "Ik wilde iets persoonlijks, en dat zijn deze tattoos voor mij. Zeker omdat het door hen zelf geschreven is. Iedereen schrijft anders, dat maakt het bijzonder."