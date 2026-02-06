Jayla Shanice (24) moest 23 keer verhuizen door toeslagenaffaire

Duizenden jongeren zijn structureel benadeeld door de toeslagenaffaire. Dit blijkt uit het rapport Het is niet jouw (studie)schuld van meerdere kinder- en jeugdombudsmannen. Zo ook de Bossche Jayla Shanice Opoku. Ze was elf toen ze samen met haar moeder, broertjes en zusjes halsoverkop moest vluchten voor Jeugdzorg en de belastingdienst.

Ruud Ritzen Geschreven door

Het rapport, waar 1800 jongeren aan meewerkten, laat zien dat jongeren ook slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, meldt de NOS. "Wij zijn erger benadeeld dan onze ouders, ons is een toekomst afgenomen." Jayla Shanice Opoku (24) werkte mee aan het rapport. "Er was geen toeslagenaffaire geweest zonder kinderen." "We zijn midden in de week verhuisd, omdat mijn moeder een brief kreeg van Jeugdzorg." De alleenstaande moeder van Jayla Shanice werkte in de zorg en was afhankelijk van kinderopvang. Ze bleek volgens de belastingdienst een schuld van meer dan 100.000 euro te hebben. "Misschien wel twee ton."

"Ik moest steeds zeggen dat mijn moeder een andere baan had gevonden."

Haar moeder heeft het haar nooit verteld. Om te voorkomen dat haar zes kinderen uit huis geplaatst zouden worden vertrok ze op stel en sprong uit Den Bosch. "Ik moest steeds zeggen dat mijn moeder een andere baan had gevonden."

De vlucht duurde bijna negen jaar, langs 23 adressen in drie landen. "We hadden niks, een keer moesten we verhuizen omdat het dak was ingestort." Pas vier jaar geleden kwam het gezin terug in Den Bosch. Al die tijd leefde het gezin in de overlevingsstand. Steeds weer bang dat ze gevonden zouden worden door de instanties. Er waren grote geldzorgen, stress, conflicten. Toekomstdromen had ze niet meer. "Ik wilde altijd dokter worden, maar ik kon niet meer denken aan wat ik zou willen worden, ik moest geld verdienen." Haar moeder heeft inmiddels een compensatieregeling gehad, maar de kinderen van de toeslagenouders niet. "Wij hebben nergens recht op omdat we als kinderen officieel geen label 'gedupeerden' hebben."

"Er zijn meer dan honderdduizend kinderen slachtoffer in deze zaak."

Zahra Sebbar (23) van Stichting Gelijkwaardig Herstel is zelf eveneens slachtoffer. Zij helpt medeslachtoffers bij het aanvragen van compensatieregelingen, maar die verschillen van gemeente tot gemeente. Daarom is ook zij voor een landelijke regeling. "Er zijn meer dan honderdduizend kinderen slachtoffer in deze zaak." Het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde eerder dat zo'n 60.000 kinderen door de toeslagenaffaire gedupeerd zijn.

"Mijn toekomst is honderd stappen achteruit gezet, alleen omdat wij een andere achternaam hadden."